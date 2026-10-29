Tragedia en España

Determinaron que el choque de trenes de alta velocidad en Urda se produjo a casi 200 km/h

Un informe preliminar de la entidad investigadora reveló que la colisión entre las formaciones de AVE e Iryo ocurrió tras una falla en el sistema de señalización LZB. El impacto dejó al menos 69 personas fallecidas y los peritos ya recuperaron las cajas negras para reconstruir la cadena de fallos.