#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 3 de noviembre, en Argentina

El Banco Nación registró una suba del 0,32% y cerró con valores de $1.515 para la compra y $1.565 para la venta.

El dólar blue se mantuvo estable.El dólar blue se mantuvo estable.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró con una suba de $5 en el Banco Nación, donde cotizó a $1.515 para la compra y $1.565 para la venta. La variación fue del 0,32% respecto de la jornada anterior.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 2 de noviembre

Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, mientras que el MEP retrocedió un 0,28% y quedó en $1.566,24 para la compra y $1.567,02 para la venta.

09:20 / Mar. 03.11.2026

Liquidación de divisas cayó 10% en octubre

Sumaron U$S 2.880 millones, de acuerdo con la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Continuar leyendo →
08:45 / Mar. 03.11.2026

Así cerró el dólar el lunes

  • Banco Nación: compra $1.515 | venta $1.565.
  • Banco Provincia: compra $1.515 | venta $1.565.
  • Banco Bica: compra $1.520 | venta $1.570.
  • ICBC: compra $1.515 | venta $1.570.
  • Banco Hipotecario: compra $1.520 | venta $1.559.
  • Dólar blue: compra $1.545 | venta $1.565.
  • Dólar MEP: compra $1.566,24 | venta $1.567,02.
+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro