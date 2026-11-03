El dólar cerró con una suba de $5 en el Banco Nación, donde cotizó a $1.515 para la compra y $1.565 para la venta. La variación fue del 0,32% respecto de la jornada anterior.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 3 de noviembre, en Argentina
El Banco Nación registró una suba del 0,32% y cerró con valores de $1.515 para la compra y $1.565 para la venta.
El dólar blue se mantuvo estable.
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Por su parte, el dólar blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, mientras que el MEP retrocedió un 0,28% y quedó en $1.566,24 para la compra y $1.567,02 para la venta.
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Así cerró el dólar el lunes
- Banco Nación: compra $1.515 | venta $1.565.
- Banco Provincia: compra $1.515 | venta $1.565.
- Banco Bica: compra $1.520 | venta $1.570.
- ICBC: compra $1.515 | venta $1.570.
- Banco Hipotecario: compra $1.520 | venta $1.559.
- Dólar blue: compra $1.545 | venta $1.565.
- Dólar MEP: compra $1.566,24 | venta $1.567,02.
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