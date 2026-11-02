El dólar cerró este lunes 2 de noviembre con subas en Nación, Provincia y Bica, mientras que ICBC e Hipotecario no registraron cambios. El blue mantuvo la venta en $1.565 y el MEP retrocedió un 0,28%, hasta los $1.567,02, por encima de la cotización del mercado informal.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 2 de noviembre
El mercado cambiario mostró subas y estabilidad en los bancos relevados, mientras que el segmento informal quedó sin cambios y la alternativa bursátil retrocedió un 0,28% este lunes.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.515 para la compra y $1.565 para la venta. Ambas entidades aumentaron $5 en las dos puntas, con una variación del 0,32% y un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor.
Banco Bica también subió $5 sus cotizaciones, hasta $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, con un avance del 0,32% y un spread de $50. ICBC mantuvo sus valores en $1.515 y $1.570, respectivamente, con una diferencia de $55 entre ambas puntas.
Banco Hipotecario operó sin modificaciones a $1.520 para la compra y $1.559 para la venta, con un spread de $39. Entre las entidades relevadas, presentó el menor precio vendedor, mientras que Bica e ICBC compartieron el más alto, en $1.570.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.566,24 para la compra y $1.567,02 para la venta, con una baja del 0,28% y un spread de $0,78. La punta compradora retrocedió $2,83 y la vendedora, $4,33 respecto de la referencia del relevamiento. El precio de venta quedó $2,02 por encima del blue.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones en ambas puntas. El spread fue de $20. La cotización vendedora del mercado informal coincidió con las de Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires y quedó $5 por debajo de Bica e ICBC.