El dólar cerró este viernes 30 de octubre con una baja en Banco Provincia y estabilidad en Nación, Bica e ICBC. El blue mantuvo la venta en $1.565, mientras que el MEP registró una suba del 0,11% y cotizó a $1.566,54, por encima del precio vendedor del mercado informal.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 30 de octubre
El mercado cambiario mostró una baja en Provincia y estabilidad en las otras entidades relevadas, mientras el segmento informal quedó sin cambios y el bursátil subió.
Así cerró el dólar
Banco Provincia de Buenos Aires bajó $5 sus cotizaciones, hasta $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, con una variación del -0,32% y un spread de $50. Banco Nación operó a esos mismos valores, aunque sin modificaciones en ninguna de las dos puntas.
Banco Bica mantuvo la compra en $1.515 y la venta en $1.565, con un spread de $50. ICBC tampoco presentó variaciones: cotizó a $1.515 y $1.570, respectivamente, con una diferencia de $55. Entre los bancos relevados, esta última entidad mostró el mayor precio vendedor.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.566,06 para la compra y $1.566,54 para la venta, con una suba del 0,11% y un spread de $0,48. La punta vendedora avanzó $1,72 respecto de la referencia del relevamiento y quedó $1,54 por encima de Bica y $3,46 por debajo de ICBC.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones en ambas puntas. El spread se mantuvo en $20. Con estos valores, el precio vendedor del mercado informal coincidió con el de Bica y quedó $1,54 por debajo del correspondiente al MEP.