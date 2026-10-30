El dólar cerró el jueves 29 de octubre con cotizaciones vendedoras de entre $1.560 y $1.570 en los bancos relevados, que figuraron sin variaciones.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 30 de octubre, en Argentina
El mercado cambiario mostró estabilidad en las entidades relevadas y en el segmento informal, mientras que la alternativa bursátil retrocedió un 0,34% durante este jueves.
El mercado cambiario mostró estabilidad en las entidades relevadas
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El blue se mantuvo en $1.565 para la venta, mientras que el MEP registró una baja del 0,34% y cotizó a $1.566,68.
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