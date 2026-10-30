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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 30 de octubre, en Argentina

El mercado cambiario mostró estabilidad en las entidades relevadas y en el segmento informal, mientras que la alternativa bursátil retrocedió un 0,34% durante este jueves.

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El dólar cerró el jueves 29 de octubre con cotizaciones vendedoras de entre $1.560 y $1.570 en los bancos relevados, que figuraron sin variaciones.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 29 de octubre

El blue se mantuvo en $1.565 para la venta, mientras que el MEP registró una baja del 0,34% y cotizó a $1.566,68.

09:02 / Vie. 30.10.2026
Mercado cambiario

Así cerró el dólar

Jueves 29 de octubre de 2026

Estas fueron las cotizaciones de compra y venta del dólar en bancos y en los mercados financieros al cierre de la jornada.

ICBC

Compra $1.515,00
Venta $1.570,00
Variación: 0,00% Spread: $55,00

Banco Provincia de Buenos Aires

Compra $1.515,00
Venta $1.565,00
Variación: 0,00% Spread: $50,00

Banco Nación

Compra $1.510,00
Venta $1.560,00
Variación: 0,00% Spread: $50,00

Banco Bica

Compra $1.515,00
Venta $1.565,00
Variación: 0,00% Spread: $50,00

Dólar blue

Compra $1.545,00
Venta $1.565,00
Variación: 0,00% Spread: $20,00

Dólar MEP

Compra $1.565,73
Venta $1.566,68
Variación: -0,34% Spread: $0,95
Fuente: cotizaciones informadas en la imagen de referencia. Valores expresados en pesos argentinos.
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