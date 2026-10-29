El dólar cerró este jueves 29 de octubre con cotizaciones vendedoras de entre $1.560 y $1.570 en los bancos relevados, que figuraron sin variaciones. El blue se mantuvo en $1.565 para la venta, mientras que el MEP registró una baja del 0,34% y cotizó a $1.566,68.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 29 de octubre
El mercado cambiario mostró estabilidad en las entidades relevadas y en el segmento informal, mientras que la alternativa bursátil retrocedió un 0,34% durante este jueves.
Así cerró el dólar
Banco Nación operó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, con un spread de $50. Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Bica cotizaron a $1.515 y $1.565, respectivamente, también con una diferencia de $50 entre ambas puntas. Las tres entidades figuraron sin cambios.
ICBC registró $1.515 para la compra y $1.570 para la venta, con una variación del 0,00% y un spread de $55. Entre los bancos relevados, presentó el mayor precio vendedor: quedó $5 por encima de Provincia y Bica, y $10 por encima del valor de Nación.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.565,73 para la compra y $1.566,68 para la venta, con una caída del 0,34% y un spread de $0,95. La punta vendedora retrocedió $5,30 respecto de la referencia del relevamiento y quedó $1,68 por encima de Provincia y Bica, y $3,32 por debajo de ICBC.
Dólar blue
El dólar blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones en ninguna de las dos puntas. El spread fue de $20. Con estos valores, el precio vendedor del mercado informal coincidió con Provincia y Bica y quedó $1,68 por debajo del MEP.