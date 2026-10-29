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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 29 de octubre, en Argentina

El dólar cerró sin cambios en el Banco Nación, a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, mientras que el blue retrocedió un 0,63% hasta los $1.565.

El MEP subió un 0,37% para ubicarse en $1.565,87.El MEP subió un 0,37% para ubicarse en $1.565,87.
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El dólar cerró con estabilidad en el Banco Nación, donde cotizó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. En tanto, el dólar blue bajó un 0,63% y terminó a $1.565 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 28 de octubre

Por su parte, el dólar MEP avanzó un 0,37% y se ubicó en $1.565,11 para la compra y $1.565,87 para la venta. El blue retrocedió $10 en ambas puntas y cerró a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

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La cotización del dólar en bancos

  • - Banco Santa Fe: compra $1.520 | venta $1.565.
  • - Banco Provincia: compra $1.515 | venta $1.565.
  • - Banco Nación: compra $1.510 | venta $1.560.
  • - Banco Bica: compra $1.494 | venta $1.555.
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