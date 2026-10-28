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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 28 de octubre, en Argentina

El MEP registró una caída del 0,99% y cerró en $1.558,55 para la venta, mientras que el Banco Nación mantuvo sus valores en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta.

La jornada cambiaria terminó sin sobresaltos para el dólar blue.La jornada cambiaria terminó sin sobresaltos para el dólar blue.
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El dólar cerró con cotizaciones dispares. El blue se mantuvo en $1.575 para la venta y $1.555 para la compra, mientras que el MEP retrocedió un 0,99% y finalizó en $1.558,55.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este martes 27 de octubre

En el Banco Nación, la divisa estadounidense operó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior.

11:11 / Mié. 28.10.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

- Dólar blue: compra $1.555 | venta $1.575.

- Dólar MEP: compra $1.556,30 | venta $1.560,90.

- Dólar CCL: compra $1.654,20 | venta $1.655,70.

- Dólar mayorista: compra $1.529 | venta $1.538.

10:30 / Mié. 28.10.2026

El FMI avaló la tercera revisión del acuerdo con Argentina y abrió la vía para un nuevo desembolso

Tras semanas de intensas negociaciones en Buenos Aires y Bangkok, el staff del organismo multilateral avaló el rumbo económico del gobierno de Milei aunque mantiene exigencias fiscales y financieras.

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10:00 / Mié. 28.10.2026

La cotización del dólar en bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.520 | venta $1.565.

* Banco Provincia: compra $1.510 | venta $1.560.

- Banco Nación: compra $1.510 | venta $1.560.

* Banco Bica: compra $1.494 | venta $1.555.

09:30 / Mié. 28.10.2026

Refuerzan la capacidad de dragado ante las exigencias extraordinarias de El Niño

Como parte de un plan de contingencia por la crecida del Paraná, la concesionaria VNA inició la movilización de nuevas dragas que llegan al país desde Singapur y Croacia.

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08:45 / Mié. 28.10.2026

Así cerró el dólar el martes

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