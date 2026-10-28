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En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 28 de octubre, en Argentina

El MEP registró una caída del 0,99% y cerró en $1.558,55 para la venta, mientras que el Banco Nación mantuvo sus valores en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta.