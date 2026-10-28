El dólar cerró con cotizaciones dispares. El blue se mantuvo en $1.575 para la venta y $1.555 para la compra, mientras que el MEP retrocedió un 0,99% y finalizó en $1.558,55.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 28 de octubre, en Argentina
El MEP registró una caída del 0,99% y cerró en $1.558,55 para la venta, mientras que el Banco Nación mantuvo sus valores en $1.510 para la compra y $1.560 para la venta.
En el Banco Nación, la divisa estadounidense operó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
- Dólar blue: compra $1.555 | venta $1.575.
- Dólar MEP: compra $1.556,30 | venta $1.560,90.
- Dólar CCL: compra $1.654,20 | venta $1.655,70.
- Dólar mayorista: compra $1.529 | venta $1.538.
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La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.520 | venta $1.565.
* Banco Provincia: compra $1.510 | venta $1.560.
- Banco Nación: compra $1.510 | venta $1.560.
* Banco Bica: compra $1.494 | venta $1.555.
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