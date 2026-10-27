El dólar cerró este lunes 26 de octubre con subas en las cotizaciones bancarias, el blue y el MEP. En los bancos relevados, el precio de venta se ubicó entre $1.560 y $1.565, mientras que el informal llegó a $1.575 y el bursátil alcanzó los $1.568,19.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 27 de octubre, en Argentina
El blue llegó a $1.575 para la venta, el MEP alcanzó los $1.568,19 y las cotizaciones bancarias se ubicaron entre $1.560 y $1.565.
El dólar cerró el lunes con subas en los principales mercados.
Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 26 de octubre
El Banco Nación y otras entidades cotizaron a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta, con un incremento de $10 en ambas puntas. En tanto, el MEP avanzó un 0,51% y el blue subió $10, hasta los $1.555 para la compra y $1.575 para la venta.
10:00 / Mar. 27.10.2026
La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.520 | venta $1.565.
- Banco Provincia: compra $1.510 | venta $1.560.
- Banco Nación: compra $1.510 | venta $1.560.
- Banco Bica: compra $1.504 | venta $1.565.
09:30 / Mar. 27.10.2026
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