El dólar cerró este lunes 26 de octubre con subas en los bancos relevados, el blue y el MEP. Las cotizaciones vendedoras de las entidades se ubicaron entre $1.560 y $1.565, mientras que el mercado informal llegó a $1.575 y la alternativa bursátil alcanzó los $1.568,19.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este lunes 26 de octubre
El mercado cambiario mostró aumentos en las entidades relevadas, mientras el segmento informal avanzó un 0,64% y la alternativa bursátil ganó un 0,51% durante este lunes.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires cotizaron a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. Ambas entidades aumentaron $10 en las dos puntas y registraron una variación del 0,65%, con un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor.
ICBC subió $15 sus valores, hasta $1.500 para la compra y $1.560 para la venta, con un avance del 0,97% y un spread de $60. Banco Bica aumentó $10 en ambas puntas: operó a $1.504 y $1.565, respectivamente, con una variación del 0,64% y una diferencia de $61.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.567,73 para la compra y $1.568,19 para la venta, con una suba del 0,51% y un spread de $0,46. La punta vendedora avanzó $8,02 y quedó por encima de los bancos relevados: superó por $3,19 a Bica y por $8,19 a Nación, Provincia e ICBC.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.555 para la compra y $1.575 para la venta, tras aumentar $10 en ambas puntas. La variación fue del 0,64% y el spread se mantuvo en $20. Con estos valores, el precio vendedor del informal quedó $6,81 por encima del correspondiente al MEP.