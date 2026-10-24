Creció 83% en seis meses

El MAV alcanzó un récord histórico: el financiamiento negociado superó el 3% del PIB

El volumen operado en el Mercado Argentino de Valores (MAV) alcanzó los $15,9 billones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento interanual del 83%. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el monto negociado equivalió al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 2,23% de igual período de 2025.