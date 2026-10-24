El Mercado Argentino de Valores (MAV) consolidó su expansión durante el primer semestre de 2026 y alcanzó un máximo histórico en relación con el tamaño de la economía argentina. Entre enero y junio, el volumen negociado llegó a $15,9 billones a precios corrientes, un incremento del 83% respecto del mismo período del año anterior.
El MAV alcanzó un récord histórico: el financiamiento negociado superó el 3% del PIB
El volumen operado en el Mercado Argentino de Valores (MAV) alcanzó los $15,9 billones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento interanual del 83%. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el monto negociado equivalió al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 2,23% de igual período de 2025.
De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), elaborado por Guido D’Angelo y Emilce Terré, las operaciones del MAV representaron el 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB) del primer semestre. La proporción superó ampliamente el 2,23% registrado en igual período de 2025 y el 1,97% correspondiente a los primeros seis meses de 2024.
El indicador permite dimensionar la evolución del mercado de capitales en relación con la actividad económica general. En lugar de observar únicamente el crecimiento nominal de los montos negociados, compara el volumen operado con el PIB a precios corrientes publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La comparación muestra un cambio significativo en la participación del MAV dentro de la economía. Entre 2020 y 2022, el volumen negociado representaba alrededor del 0,7% del PIB, mientras que en la primera mitad de 2026 superó el 3%.
La evolución refleja el creciente peso de los instrumentos del mercado de capitales para canalizar financiamiento hacia las empresas, particularmente las pequeñas y medianas, que recurren a estas herramientas para cubrir necesidades de capital de trabajo y sostener su actividad.
Una expansión que supera el crecimiento de la economía
El aumento del volumen operado adquiere mayor relevancia al compararlo con la evolución del PIB nominal. Durante el primer semestre de 2026, las operaciones del MAV crecieron un 83% interanual en pesos corrientes, mientras que el producto nominal avanzó un 34%.
Esta diferencia explica el incremento de la participación del mercado en la economía argentina y evidencia que la expansión del financiamiento negociado superó ampliamente la variación nominal de la actividad económica durante el período.
La tendencia también se observa al analizar los últimos doce meses. Según el informe de la BCR, la relación entre el volumen negociado en el MAV y el PIB pasó del 0,63% en 2020 al 0,94% en 2022, el 1,58% en 2023, el 2,04% en 2024 y el 2,59% en 2025.
En los doce meses acumulados hasta junio de 2026, el indicador alcanzó el 2,96%, acercándose al 3% y multiplicando casi por cinco su nivel de 2020 en relación con el tamaño de la economía.
La medición de doce meses móviles permite reducir el efecto de la estacionalidad que puede presentar tanto la actividad económica como la operatoria del mercado. De esta manera, ofrece una perspectiva más amplia sobre la evolución del financiamiento a través del MAV.
En la serie trimestral, el máximo se registró durante el cuarto trimestre de 2025, cuando el volumen negociado equivalió al 3,35% del PIB. El resultado estuvo asociado, en parte, a una mayor concentración de operaciones hacia el cierre del año. Durante los dos primeros trimestres de 2026, la relación volvió a ubicarse por encima del 3%, superando los registros de los mismos períodos de 2025.
Los pagarés concentraron más de la mitad de las operaciones
El crecimiento del MAV también estuvo acompañado por cambios en la composición de los instrumentos utilizados para obtener financiamiento. Durante el primer semestre de 2026, los pagarés concentraron el 55% del volumen negociado y, por sí solos, representaron el equivalente al 1,67% del PIB.
La participación de este instrumento aumentó respecto del 1,22% registrado en igual período de 2025. Su evolución constituye uno de los cambios más significativos de la serie: en 2020, los pagarés representaban apenas el 3,4% del volumen anual operado en el mercado.
Los cheques de pago diferido (CPD) también mantuvieron una participación relevante. En los primeros seis meses de 2026, su volumen negociado equivalió al 1,27% del PIB, frente al 0,97% de un año antes.
Por su parte, las Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) todavía tienen una incidencia menor dentro del total, aunque duplicaron su relación con el producto, al pasar del 0,04% al 0,08% entre los primeros semestres de 2025 y 2026.
En conjunto, estos instrumentos permiten a las empresas acceder a recursos mediante la negociación de documentos comerciales y obligaciones de pago. Su evolución ofrece una referencia sobre el uso del mercado de capitales como alternativa para atender necesidades de liquidez y financiar el funcionamiento de las cadenas productivas.
El avance de los pagarés, en particular, marca una transformación en la estructura de las operaciones del MAV y refuerza su importancia dentro de los mecanismos de financiamiento empresarial.
Las operaciones del tercer trimestre anticipan una nueva suba
Los datos disponibles para el tercer trimestre de 2026 apuntan a la continuidad de esta tendencia. Entre julio y septiembre, el volumen negociado en el MAV sumó $9,4 billones, un 77% más que en el mismo período de 2025.
Aunque al momento de elaboración del informe todavía restaba conocer el dato oficial del PIB del tercer trimestre, la BCR estimó que, si el producto nominal se ubicaba en niveles similares a los de los dos trimestres anteriores, la operatoria del MAV podría representar entre el 3,1% y el 3,3% de la economía argentina durante ese período.
Bajo ese supuesto, el acumulado de enero a septiembre podría ubicarse en torno al 3,1% del PIB, frente al 2,3% registrado en igual período de 2025. Asimismo, la relación de los últimos doce meses podría superar por primera vez el umbral del 3%.
Se trata de una proyección condicionada a la evolución del PIB nominal, por lo que el resultado definitivo dependerá de los datos que publique el INDEC.
En perspectiva, el informe muestra que la participación del MAV en la economía argentina se multiplicó por más de cuatro desde 2020. El récord alcanzado en el primer semestre de 2026 y la continuidad del crecimiento de las operaciones durante el tercer trimestre refuerzan el protagonismo del mercado de capitales en el financiamiento empresarial.
La evolución de los próximos meses permitirá determinar si esta tendencia se consolida y qué lugar ocupan los distintos instrumentos dentro de las alternativas de financiamiento disponibles para las pymes.