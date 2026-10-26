#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 26 de octubre, en Argentina

El dólar blue cerró sin cambios este viernes, a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

El dólar MEP subió un 0,31% y cerró en $1.555,82 para la compra y $1.556,28 para la venta.El dólar MEP subió un 0,31% y cerró en $1.555,82 para la compra y $1.556,28 para la venta.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

El dólar cerró sin cambios en los bancos. En el Banco Nación cotizó a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 23 de octubre

Por su parte, el dólar MEP subió un 0,31% y cerró en $1.555,82 para la compra y $1.556,28 para la venta. Así, la cotización vendedora del blue quedó $8,72 por encima del MEP.

11:01 / Lun. 26.10.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

- Dólar blue: compra $1.545 | venta $1.565

- Dólar MEP: compra $1.557,40 | venta $1.563,90

- Dólar CCL: compra $1.649,20 | venta $1.654

- Dólar mayorista: compra $1.520,50 | venta $1.529,50

10:30 / Lun. 26.10.2026

Libman: “Mientras no se reduzca la morosidad, el consumo seguirá débil”

Emiliano Libman, economista de Fundar, considera que el endeudamiento de las familias argentinas es un problema macroeconómico y no solo de partes como el gobierno nacional. La no recuperación de los ingresos entre las principales causas de la morosidad de las familias.

Continuar leyendo →
10:00 / Lun. 26.10.2026

La cotización del dólar en los bancos

  • - Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545.
  • - Banco Provincia: compra $1.500 | venta $1.550.
  • - Banco Nación: compra $1.500 | venta $1.550.
  • - Banco Bica: compra $1.494 | venta $1.555.
09:35 / Lun. 26.10.2026

Cómo cerró el consumo argentino de nafta y gasoil en septiembre

Tras siete meses de caídas, el despacho en estaciones de servicio mostró un leve repunte impulsado por el gasoil, con Santa Fe entre las provincias destacadas.

Continuar leyendo →
09:00 / Lun. 26.10.2026

Así cerró el dólar el viernes

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Puertonegocios

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro