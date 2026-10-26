El dólar cerró sin cambios en los bancos. En el Banco Nación cotizó a $1.500 para la compra y $1.550 para la venta, mientras que el blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 26 de octubre, en Argentina
El dólar blue cerró sin cambios este viernes, a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
Por su parte, el dólar MEP subió un 0,31% y cerró en $1.555,82 para la compra y $1.556,28 para la venta. Así, la cotización vendedora del blue quedó $8,72 por encima del MEP.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
- Dólar blue: compra $1.545 | venta $1.565
- Dólar MEP: compra $1.557,40 | venta $1.563,90
- Dólar CCL: compra $1.649,20 | venta $1.654
- Dólar mayorista: compra $1.520,50 | venta $1.529,50
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La cotización del dólar en los bancos
- - Banco Santa Fe: compra $1.505 | venta $1.545.
- - Banco Provincia: compra $1.500 | venta $1.550.
- - Banco Nación: compra $1.500 | venta $1.550.
- - Banco Bica: compra $1.494 | venta $1.555.
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