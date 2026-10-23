El dólar cerró este viernes 23 de octubre sin cambios en los bancos relevados y en el mercado blue, que sostuvo la venta en $1.565. Por su parte, el MEP registró una suba del 0,31% y se ubicó en $1.556,28 para la punta vendedora.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este viernes 23 de octubre
El mercado cambiario mostró estabilidad en las entidades relevadas y en el segmento informal, mientras que la alternativa bursátil avanzó un 0,31% durante este viernes.
Así cerró el dólar
Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires mantuvieron sus cotizaciones en $1.500 para la compra y $1.550 para la venta. Ambas entidades registraron una variación del 0,00% y un spread de $50 entre el precio comprador y el vendedor.
ICBC también operó sin modificaciones, a $1.485 para la compra y $1.545 para la venta, con un spread de $60. Banco Bica sostuvo sus valores en $1.494 y $1.555, respectivamente, con una diferencia de $61. Entre estas entidades, Bica presentó el mayor precio vendedor.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.555,82 para la compra y $1.556,28 para la venta, con una variación positiva del 0,31% y un spread de $0,46. Su precio vendedor quedó $6,28 por encima de Nación y Provincia, y superó por $1,28 el valor registrado en Bica.
Dólar blue
El dólar blue mantuvo la compra en $1.545 y la venta en $1.565, sin variaciones en ninguna de las dos puntas. El spread fue de $20. Con esos valores, la cotización vendedora del mercado informal quedó $8,72 por encima de la correspondiente al MEP.