La venta de combustibles subió 1,96% en septiembre y cortó una racha de siete meses consecutivos a la baja, en un mercado que siente la escalada del precio internacional del petróleo.
Cómo cerró el consumo argentino de nafta y gasoil en septiembre
Tras siete meses de caídas, el despacho en estaciones de servicio mostró un leve repunte impulsado por el gasoil, con Santa Fe entre las provincias destacadas.
De acuerdo al informe de Surtidores, en el noveno mes del año se comercializaron 1.403.856 metros cúbicos (m³) frente a 1.376.837 m³ del mismo mes de 2025.
En la variación mensual —es decir, contra agosto— el desempeño también fue positivo, con un aumento de 4,42% en la comercialización de los m³, al considerar que septiembre tuvo 30 días y agosto 31.
Se trata de una interrupción en la racha negativa que venían anotando las ventas en los surtidores. Desde enero, la venta de combustibles acumuló una baja aproximada de 2,4% a nivel nacional.
La mejora estuvo impulsada por el gasoil, cuya demanda aumentó 6,3% interanual, mientras que las naftas, en conjunto, registraron una disminución del 1,27%.
El Gasoil G3 presentó el mayor crecimiento interanual (6,61%), seguido por el Gasoil G2 (6,08%). La nafta premium, a su vez, también recuperó terreno, con un incremento del 1,27%. La nafta súper, en cambio, fue el único segmento que continuó en baja, con un retroceso del 2,17%.
Ventas por provincias
De las 24 jurisdicciones, la mayoría (14) tuvieron un aumento interanual en sus ventas, donde destacaron La Pampa (14,04%), Entre Ríos (7,14%) y Santa Fe (7,06%).
En el otro extremo se ubicaron Santa Cruz (-8,97%), Catamarca (-5,63%) y Chubut (-5,58%).
Respecto a la cantidad de volumen vendido, la provincia de Buenos Aires fue la que más vendió en septiembre (496.193 m³), mientras que Córdoba (150.253 m³) y Santa Fe (117.879 m³) cerraron el podio.
Ranking de empresas
YPF, la petrolera de bandera, continuó liderando el volumen de ventas en el noveno mes del año: comercializó 778.795 m³, un aumento de 2,91%. Le siguieron Shell (309.463 m³), Axion (170.614 m³) y Puma (78.366 m³).
Sin embargo, la de mayor crecimiento año contra año fue Refinor, con un exponencial incremento del 31,63%, aunque vendió 15.482 m³ (763.283 m³ menos que YPF).
En cuanto a los productos, las ventas de Gasoil G3 crecieron 6,61% y, a contramano del resto, cayeron las de nafta súper (-2,17%).
- Gasoil G3: 248.068 m³ (6,61%).
- Gasoil G2: 378.053 m³ (6,08%).
- Nafta premium: 207.047 m³ (1,27%).
- Nafta súper: 570.688 m³ (-2,17%).