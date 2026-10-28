El dólar cerró este miércoles 28 de octubre con una suba en Banco Provincia y estabilidad en Nación, Bica e ICBC. El blue retrocedió un 0,63% y quedó en $1.565 para la venta, mientras que el MEP avanzó un 0,37% hasta los $1.565,87, ligeramente por encima del informal.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 28 de octubre
El mercado cambiario mostró una suba en Provincia y estabilidad en las otras entidades relevadas, mientras el segmento informal bajó y la alternativa bursátil avanzó.
Así cerró el dólar
Banco Provincia de Buenos Aires aumentó $5 sus cotizaciones, hasta $1.515 para la compra y $1.565 para la venta, con una variación del 0,32% y un spread de $50. Banco Bica operó a los mismos valores, aunque sin modificaciones respecto de la referencia del relevamiento.
Banco Nación mantuvo la compra en $1.510 y la venta en $1.560, con un spread de $50. ICBC tampoco presentó cambios: cotizó a $1.500 y $1.560, respectivamente, con una diferencia de $60. Ambas entidades compartieron el menor precio vendedor entre los bancos relevados.
Dólar MEP
El dólar MEP cotizó a $1.565,11 para la compra y $1.565,87 para la venta, con una suba del 0,37% y un spread de $0,76. La punta vendedora avanzó $5,71 y quedó $0,87 por encima de Provincia y Bica, mientras que superó por $5,87 los valores de Nación e ICBC.
Dólar blue
El dólar blue se ubicó en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, tras bajar $10 en ambas puntas. La variación fue del -0,63% y el spread se mantuvo en $20. Con estos valores, el precio vendedor del mercado informal quedó $0,87 por debajo del correspondiente al MEP.