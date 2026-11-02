En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 2 de noviembre, en Argentina

El ahorro de la motosierra entró en debate por un Estado que ya recortó 77 mil puestos

El INDEC informó que el empleo estatal se redujo un 22,5% desde que asumió Milei. Funcionarios de Desregulación defendieron ante Diputados el achicamiento de organismos, mientras la oposición cuestionó sus efectos sobre los servicios públicos.