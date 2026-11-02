El dólar cerró estable en el Banco Nación, donde cotizó a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin cambios respecto de la jornada anterior.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 2 de noviembre, en Argentina
El MEP subió un 0,11% y alcanzó los $1.566,54 para la venta, mientras que el blue permaneció en $1.565.
El dólar Nación cerró sin cambios este viernes.
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Por su parte, el dólar MEP registró una suba del 0,11% y se ubicó en $1.566,06 para la compra y $1.566,54 para la venta. De esta manera, la cotización vendedora superó por $1,54 al valor del mercado informal.
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La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.515 | venta $1.560.
- Banco Provincia: compra $1.510 | venta $1.560.
- Banco Nación: compra $1.510 | venta $1.560.
- Banco Bica: compra $1.515 | venta $1.565.
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