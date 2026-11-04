El dólar cerró este miércoles 4 de noviembre con precios vendedores de entre $1.569 y $1.585 en los bancos relevados. Provincia mostró una baja del 0,32% y las otras cuatro entidades figuraron sin variación. El blue retrocedió a $1.565, mientras que el MEP avanzó a $1.576,55.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 4 de noviembre
En las entidades relevadas predominó la estabilidad, con una baja en Provincia. El paralelo retrocedió 0,32% y el bursátil avanzó 0,06%.
Así cerró el dólar
Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Nación coincidieron en $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, con un spread de $50. La primera entidad registró una caída de $5 en ambas puntas y una variación del -0,32%, mientras que la segunda figuró sin cambios en el relevamiento.
Banco Bica e Hipotecario compartieron una compra de $1.525. Sus precios vendedores fueron de $1.575 y $1.569, con spreads de $50 y $44, respectivamente. Ambos figuraron sin variación. ICBC tampoco mostró cambios: operó a $1.530 y $1.585, con una diferencia de $55, la mayor entre las entidades relevadas.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.575,87 para la compra y $1.576,55 para la venta, con una suba del 0,06% y un spread de $0,68. La punta vendedora mostró un incremento de $0,96 y quedó $11,55 por encima del blue.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una baja de $5 en ambas puntas. La variación fue del -0,32% y el spread quedó en $20. Su precio vendedor se ubicó $5 por debajo del registrado en Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires.