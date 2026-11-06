En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 6 de noviembre, en Argentina

Bajó la morosidad, pero no por una mejora de los ingresos: qué hay detrás de los números

El economista Germán Rollandi explicó que la mejora de los indicadores responde, en parte, a la refinanciación de compromisos y a la venta de carteras incobrables. Advirtió que, sin una recuperación de los ingresos, la situación de los hogares y las empresas seguirá bajo presión.