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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 6 de noviembre, en Argentina

El MEP avanzó levemente y cerró por encima de las cotizaciones vendedoras registradas en los bancos relevados.

El dólar blue volvió a bajar.El dólar blue volvió a bajar.
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El dólar cerró este jueves 5 de noviembre con cotizaciones vendedoras de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados. Por su parte, el blue descendió a $1.550 y el MEP avanzó hasta $1.584,62.

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En el Banco Nación, la divisa cotizó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, sin variaciones respecto del relevamiento anterior. El spread entre ambas puntas se ubicó en $50.

11:00 / Vie. 06.11.2026

Dólar blue, MEP, CCL y mayorista

- Dólar blue: compra $1.535 | venta $1.555.

- Dólar MEP: compra $1.573,80 | venta $1.588.

- Dólar CCL: compra $1.658,40 | venta $1.664,90.

- Dólar mayorista: compra $1.536,50 | venta $1.545,50.

10:00 / Vie. 06.11.2026

La cotización del dólar en bancos

- Banco Santa Fe: compra $1.525 | venta $1.570.

- Banco Provincia: compra $1.520 | venta $1.570.

- Banco Nación: compra $1.520 | venta $1.570.

- Banco Bica: compra $1.525 | venta $1.575.

09:40 / Vie. 06.11.2026

Bajó la morosidad, pero no por una mejora de los ingresos: qué hay detrás de los números

El economista Germán Rollandi explicó que la mejora de los indicadores responde, en parte, a la refinanciación de compromisos y a la venta de carteras incobrables. Advirtió que, sin una recuperación de los ingresos, la situación de los hogares y las empresas seguirá bajo presión.

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09:01 / Vie. 06.11.2026

Así cerró el dólar el jueves

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