El dólar cerró este jueves 5 de noviembre con cotizaciones vendedoras de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados. Por su parte, el blue descendió a $1.550 y el MEP avanzó hasta $1.584,62.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 6 de noviembre, en Argentina
El MEP avanzó levemente y cerró por encima de las cotizaciones vendedoras registradas en los bancos relevados.
En el Banco Nación, la divisa cotizó a $1.520 para la compra y $1.570 para la venta, sin variaciones respecto del relevamiento anterior. El spread entre ambas puntas se ubicó en $50.
Dólar blue, MEP, CCL y mayorista
- Dólar blue: compra $1.535 | venta $1.555.
- Dólar MEP: compra $1.573,80 | venta $1.588.
- Dólar CCL: compra $1.658,40 | venta $1.664,90.
- Dólar mayorista: compra $1.536,50 | venta $1.545,50.
La cotización del dólar en bancos
- Banco Santa Fe: compra $1.525 | venta $1.570.
- Banco Provincia: compra $1.520 | venta $1.570.
- Banco Nación: compra $1.520 | venta $1.570.
- Banco Bica: compra $1.525 | venta $1.575.
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