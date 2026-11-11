El dólar cerró este miércoles 11 de noviembre con precios vendedores de entre $1.569 y $1.575 en los bancos relevados. El blue subió 0,64% hasta $1.565 y el MEP bajó 0,59% a $1.570,85, en una jornada sin atención presencial en las sucursales de la provincia de Buenos Aires.
Así cerró el dólar en bancos, blue y MEP este miércoles 11 de noviembre
El paralelo avanzó 0,64% y el bursátil retrocedió 0,59%. El feriado mantuvo cerradas las sucursales bonaerenses, mientras que fuera de esa jurisdicción se retomó la atención.
Así cerró el dólar
El feriado por la visita del papa León XIV alcanzó al territorio bonaerense, incluidas las sucursales del Banco Nación. Fuera de esa jurisdicción se retomó la atención bancaria. La entidad nacional publicó una cotización de este miércoles, actualizada a las 9:55, de $1.520 para la compra y $1.570 para la venta.
Banco Provincia de Buenos Aires figuró a $1.525 para la compra y $1.575 para la venta, con un indicador de suba del 0,32% y un spread de $50. Estos son los valores publicados en el relevamiento y no implican que hubiera atención presencial durante el feriado.
Banco Bica compartió ambas puntas con Provincia, pero figuró sin variación. ICBC mostró $1.515 para la compra y $1.575 para la venta, también sin cambios en el relevamiento, con un spread de $60. Banco Nación presentó una diferencia de $50 entre sus puntas y una variación del 0,00%.
Banco Hipotecario cotizó a $1.525 para la compra y $1.569 para la venta, con una variación informada del 0,00%. El spread fue de $44 y su precio vendedor resultó el más bajo entre las cinco entidades relevadas.
Dólar MEP
El dólar MEP se ubicó en $1.569,85 para la compra y $1.570,85 para la venta, con una baja del 0,59% y un spread de $1. La punta compradora retrocedió $7,49 y la vendedora, $9,32. Esta última quedó $0,85 por encima de la cotización de Banco Nación.
Dólar blue
El dólar blue cotizó a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, con una suba de $10 en ambas puntas y una variación del 0,64%. El spread se ubicó en $20. Su precio vendedor quedó $5,85 por debajo del MEP y $5 por debajo del registrado en Banco Nación.