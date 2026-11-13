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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 13 de noviembre, en Argentina

El mercado financiero registró movimientos dispares, con una caída del blue y una suba del MEP durante la jornada cambiaria de este jueves.

El dólar cerró sin cambios en Banco Nación.El dólar cerró sin cambios en Banco Nación.
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El dólar cerró con una cotización de $1.520 para la compra y $1.570 para la venta en el Banco Nación, que no registró variaciones respecto de la jornada anterior.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en bancos, blue y MEP este jueves 12 de noviembre

En el mercado financiero, el MEP avanzó un 0,13%, con una cotización de $1.576,06 para la compra y $1.576,75 para la venta. Por su parte, el blue retrocedió un 0,32% y terminó el día en $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

08:45 / Vie. 13.11.2026

Así cerró el dólar el jueves

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