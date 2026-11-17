Pronóstico

Martes mayormente nublado y con una máxima de 29° en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 18,6°C, cielo nublado y una humedad del 96%. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 29°C para este martes, sin probabilidades significativas de lluvias. Cómo seguirá el tiempo hasta el viernes.