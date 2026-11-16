Por este medio, la Comisión de Arquitectura Sustentable y Eficiencia Energética del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la provincia de Santa Fe - Distrito 1 (CAUD1) invita al conversatorio titulado "MHDS: de la teoría a la obra construida".
Conversatorio sobre diseño sostenible
Especialistas debatirán en Santa Fe sobre los desafíos de aplicar criterios sustentables en la arquitectura actual, durante un encuentro abierto y gratuito.
La actividad propone reflexionar sobre los desafíos de incorporar criterios de sostenibilidad en la práctica profesional, a partir de herramientas de diseño y experiencias concretas. Será gratuita, abierta a todo público y con inscripción previa.
El CAUD1, a través de su Comisión de Arquitectura Sustentable y Eficiencia Energética, los convoca a participar de esta iniciativa, la que se realizará el miércoles 18 de noviembre, de 18 a 20, en la sede del Colegio (San Martín 1748).
La propuesta busca generar un espacio de intercambio entre profesionales y público interesado en la arquitectura sostenible, poniendo en diálogo los conocimientos teóricos, las herramientas de diseño y las experiencias de quienes trabajan en la construcción de edificios más eficientes y sustentables.
Durante el encuentro se presentará el Manual de Herramientas de Diseño Sostenible (de allí la sigla MHDS), desarrollado a partir de la tesis de los arquitectos Luciano Dona y Camila Ramira. Se trata de un recurso gratuito que reúne y organiza herramientas para incorporar criterios de sostenibilidad en los procesos de diseño arquitectónico.
A partir de esta presentación, se abrirá un conversatorio sobre el presente y el futuro de la construcción sostenible, las posibilidades y dificultades de trasladar los conceptos teóricos a las obras construidas, y los desafíos vinculados al etiquetado energético de viviendas.
La actividad, que será moderada por el arquitecto Javier Baiche, contará con la participación de cinco profesionales con experiencia en distintas áreas de la arquitectura sostenible, los arquitectos Luciano Dona, Carolina De Greef, Sofía Floriani, Federico Michelini y Jimena Bosio.
Será en modalidad: presencial, con transmisión en vivo a través del canal de YouTube del Colegio. Actividad gratuita y abierta a todo público. Inscripción previa obligatoria, hasta el 18 de noviembre, sin límite de cupos.