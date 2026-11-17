Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero: cambios en los accesos entre Santa Fe y Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación por la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina también funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe, que deben utilizar la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1: precaución por la presencia de animales en la calzada
En el norte de Santa Fe, la crecida del río Paraná genera complicaciones para la circulación sobre la Ruta Provincial 1.
Como consecuencia del avance del agua, productores y pobladores trasladan ganado hacia zonas más altas. Por este motivo, pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Se recomienda reducir la velocidad, mantener una conducción preventiva, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012: continúa el corte entre Ricardone y la vieja Ruta 9
Por tareas de reparación y mantenimiento vial, continúa el corte para todo tipo de vehículos en la Ruta Nacional A012, entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9.
Los desvíos están establecidos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25.
Se solicita respetar la señalización y prever posibles demoras.
RN 178: corte total a la altura de Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 178, a la altura de Armstrong.
Por las obras permanece interrumpida totalmente la circulación entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex Ruta 9). Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre en paralelo a pocos kilómetros.
Los trabajos incluyen la reconstrucción de la estructura dañada y la ejecución de una nueva losa de hormigón. Según lo informado por Vialidad Nacional, se trabaja para restablecer la circulación lo antes posible.
Autopista Santa Fe -Rosario
Obras en el tercer carril desde el KM 31 hasta KM 34
ACCESO CERRADO: en el Km 30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.