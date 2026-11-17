Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 17 de noviembre.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 10:00 Chile, Lamadrid, Entre Ríos y 3 de febrero
08:00 - 10:00 Lisandro de la Torre, Moreno, San Martín y 1° de mayo
08:00 - 10:00 Av. Peñaloza, San Juan, Ayacucho y Larrea
08:00 - 11:00 Pedro Ferré, Vittori, 9 de julio y Zenteno
08:00 - 12:00 Crespo, Junín, Urquiza y 1° de mayo
08:30 - 12:30 French, Riobamba, A. Godoy y Pasaje Rocca
09:00 - 13:00 Ruta Nac. N 168, Soria, De La Salle y Mendoza
09:30 - 12:30 Javier de la Rosa, San Lorenzo, Pasaje Paraguay y Alberti
10:00 - 12:00 French, Pavón, Riobamba y Patricio Cullen
10:00 - 12:00 Av. A. del Valle, Rivadavia, Cassanello y Pedro de Vega
11:30 - 13:30 Castellanos, Chacabuco, M. Candioti y Las Heras
12:00 - 14:00 Av. A. del Valle, Rep. de Siria, Aras Belgrano y Leumann
12:00 - 14:00 Defensa, Aldao, Hernandarias y Cullen
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.