Con una inversión de US$ 12 millones

Arrufó y San Guillermo incorporaron dos nuevos parques solares que aportarán 12 MW al sistema eléctrico

Las instalaciones, desarrolladas por Coral Energía en el departamento San Cristóbal, cuentan con más de 18.000 paneles solares y demandaron una inversión privada superior a los 12 millones de dólares. En conjunto, permitirán generar energía equivalente al consumo de unos 8.000 hogares y fortalecer el abastecimiento eléctrico del noroeste santafesino.