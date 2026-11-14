El departamento San Cristóbal incorporó dos nuevos centros de generación de energía renovable con la puesta en funcionamiento de los parques solares Coral Arrufó y Coral San Guillermo. Las instalaciones, desarrolladas por Coral Energía, empresa perteneciente al Grupo Corven, aportarán en conjunto 12 megavatios (MW) de potencia al sistema eléctrico provincial.
Arrufó y San Guillermo incorporaron dos nuevos parques solares que aportarán 12 MW al sistema eléctrico
Las instalaciones, desarrolladas por Coral Energía en el departamento San Cristóbal, cuentan con más de 18.000 paneles solares y demandaron una inversión privada superior a los 12 millones de dólares. En conjunto, permitirán generar energía equivalente al consumo de unos 8.000 hogares y fortalecer el abastecimiento eléctrico del noroeste santafesino.
Los proyectos demandaron una inversión privada superior a los 12 millones de dólares y están conectados a la red de distribución de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). Su incorporación permitirá diversificar las fuentes de generación y mejorar las condiciones de abastecimiento eléctrico en el noroeste santafesino, una región con importante actividad agroindustrial.
Los parques fueron inaugurados esta semana y forman parte de un esquema de inversiones en energías renovables que la empresa desarrolla en distintos puntos de Santa Fe.
Más de 18.000 paneles solares y energía para 8.000 hogares
El parque Coral San Guillermo cuenta con una potencia pico instalada de 6,27 MWp, mientras que Coral Arrufó alcanza los 6,03 MWp. Ambos establecimientos suman más de 18.000 paneles solares bifaciales, instalados en predios ubicados sobre las rutas provinciales 23 y 39.
La energía generada se incorpora al sistema de distribución de la EPE mediante líneas de media tensión de 33 kilovoltios (kV). De acuerdo con las estimaciones informadas por la empresa, la producción conjunta equivale al consumo eléctrico de aproximadamente 8.000 hogares.
Otro de los aspectos destacados del proyecto es su aporte ambiental. Se calcula que la generación de ambos parques permitirá evitar la emisión de unas 10.200 toneladas de dióxido de carbono por año, en comparación con fuentes convencionales de generación eléctrica.
La presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, destacó la importancia de incorporar nuevas fuentes de alimentación a la red, ya que permiten mejorar las condiciones de tensión y ampliar las posibilidades de operación del sistema eléctrico.
Una inversión privada que amplía la generación renovable
Los parques de Arrufó y San Guillermo forman parte de un programa de seis desarrollos solares que Coral Energía lleva adelante en territorio santafesino. La iniciativa también contempla instalaciones en Firmat y San Javier, además de proyectos en Ceres y Venado Tuerto.
En conjunto, el plan prevé alcanzar los 50 MW de potencia instalada, con una inversión estimada superior a los 46 millones de dólares. El objetivo es ampliar la generación de energía renovable y contribuir al abastecimiento de hogares, industrias y establecimientos productivos.
Patricia Iraola, accionista del Grupo Corven, señaló que la puesta en funcionamiento de los parques representa la concreción de inversiones en infraestructura energética y destacó su aporte al desarrollo productivo del departamento San Cristóbal.
Por su parte, Natalia Del Cogliano, gerenta de Relaciones Institucionales de Coral Energía, explicó que los seis proyectos permitirán ampliar la capacidad de generación distribuida en diferentes regiones de la provincia.
Energía para el desarrollo agroindustrial del noroeste
La incorporación de los nuevos parques solares representa un aporte a la infraestructura energética de una región caracterizada por su actividad agropecuaria, industrial y comercial. La generación descentralizada permite sumar energía al sistema desde distintos puntos del territorio y diversificar las fuentes de abastecimiento.
Durante la inauguración, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, vinculó la disponibilidad de energía con las necesidades de crecimiento de las actividades productivas y la radicación de inversiones.
De las actividades participaron también la intendenta de San Guillermo, Romina López; el presidente comunal de Arrufó, Cristian Piumatti; la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez; la subsecretaria de Energías Renovables y Eficiencia Energética, Cecilia Mijich; el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, y representantes de Coral Energía y del Grupo Corven.