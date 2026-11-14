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Formación comunitaria ante emergencias

Capacitaron en primeros auxilios y RCP a vecinos de dos parajes de la Cuña Boscosa

Las jornadas se realizaron en los parajes 70/800 y Fortín Charrúa, en el norte santafesino. La iniciativa estuvo destinada a formar voluntarios que puedan brindar una primera respuesta ante emergencias sanitarias, especialmente durante períodos de lluvias intensas, cuando las dificultades de acceso pueden dejar aisladas a estas comunidades.

Las actividades se desarrollaron en los salones comunitarios de ambos parajes y estuvieron a cargo del coordinador de la Subregión Departamento Vera, Horacio Burgos, junto a su equipo de salud.Las actividades se desarrollaron en los salones comunitarios de ambos parajes y estuvieron a cargo del coordinador de la Subregión Departamento Vera, Horacio Burgos, junto a su equipo de salud.
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Vecinos de los parajes 70/800 y Fortín Charrúa participaron esta semana de jornadas de capacitación en primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de incorporar herramientas básicas para actuar ante situaciones de urgencia.

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Las actividades se desarrollaron en los salones comunitarios de ambos parajes y estuvieron a cargo del coordinador de la Subregión Departamento Vera, Horacio Burgos, junto a su equipo de salud.

La propuesta estuvo dirigida a habitantes que integran o desean incorporarse a las tareas de voluntariado para colaborar en la atención de emergencias sanitarias. Durante los encuentros se brindaron conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos necesarios para asistir a una persona en una situación crítica.

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De las jornadas participaron también el presidente comunal de Fortín Olmos, Rodrigo Acevedo, integrantes del área social de la comuna y el senador provincial Osvaldo Sosa, junto a su equipo territorial.

La importancia de contar con vecinos capacitados

La capacitación surgió a partir de un pedido del grupo de Protección Civil de Fortín Olmos a representantes del Ministerio de Salud, con la intención de acercar conocimientos de primeros auxilios a los habitantes de estas comunidades rurales.

La elección de los lugares responde a las dificultades que suelen presentarse durante los períodos de precipitaciones abundantes. Por sus características geográficas y el estado de los caminos, los parajes pueden quedar con problemas de conectividad e incluso sin acceso vehicular cuando se registran lluvias intensas.

CUÑA BOSCOSALas actividades se desarrollaron en los salones comunitarios de ambos parajes y estuvieron a cargo del coordinador de la Subregión Departamento Vera, Horacio Burgos, junto a su equipo de salud.

En ese contexto, contar con personas capacitadas para brindar una primera asistencia puede resultar fundamental mientras se aguarda la llegada de ambulancias o de los equipos de emergencia.

Prácticas de RCP y herramientas para actuar

Durante las jornadas se trabajó sobre técnicas de primeros auxilios y maniobras de RCP, con instancias prácticas para que los participantes pudieran familiarizarse con los procedimientos y los elementos utilizados en la asistencia inicial.

CUÑA BOSCOSALas actividades se desarrollaron en los salones comunitarios de ambos parajes y estuvieron a cargo del coordinador de la Subregión Departamento Vera, Horacio Burgos, junto a su equipo de salud.

El propósito es que los vecinos puedan reconocer situaciones de emergencia y sepan cómo actuar de manera adecuada hasta que intervengan los profesionales de salud.

La iniciativa apunta a fortalecer la organización y la capacidad de respuesta comunitaria en sectores rurales alejados, donde las condiciones climáticas y las distancias pueden dificultar la asistencia inmediata. La formación de voluntarios constituye así una herramienta preventiva para mejorar la atención inicial ante situaciones sanitarias críticas.

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