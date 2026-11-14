Formación comunitaria ante emergencias

Capacitaron en primeros auxilios y RCP a vecinos de dos parajes de la Cuña Boscosa

Las jornadas se realizaron en los parajes 70/800 y Fortín Charrúa, en el norte santafesino. La iniciativa estuvo destinada a formar voluntarios que puedan brindar una primera respuesta ante emergencias sanitarias, especialmente durante períodos de lluvias intensas, cuando las dificultades de acceso pueden dejar aisladas a estas comunidades.