Vecinos de los parajes 70/800 y Fortín Charrúa participaron esta semana de jornadas de capacitación en primeros auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), con el objetivo de incorporar herramientas básicas para actuar ante situaciones de urgencia.
Capacitaron en primeros auxilios y RCP a vecinos de dos parajes de la Cuña Boscosa
Las jornadas se realizaron en los parajes 70/800 y Fortín Charrúa, en el norte santafesino. La iniciativa estuvo destinada a formar voluntarios que puedan brindar una primera respuesta ante emergencias sanitarias, especialmente durante períodos de lluvias intensas, cuando las dificultades de acceso pueden dejar aisladas a estas comunidades.
Las actividades se desarrollaron en los salones comunitarios de ambos parajes y estuvieron a cargo del coordinador de la Subregión Departamento Vera, Horacio Burgos, junto a su equipo de salud.
La propuesta estuvo dirigida a habitantes que integran o desean incorporarse a las tareas de voluntariado para colaborar en la atención de emergencias sanitarias. Durante los encuentros se brindaron conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos necesarios para asistir a una persona en una situación crítica.
De las jornadas participaron también el presidente comunal de Fortín Olmos, Rodrigo Acevedo, integrantes del área social de la comuna y el senador provincial Osvaldo Sosa, junto a su equipo territorial.
La importancia de contar con vecinos capacitados
La capacitación surgió a partir de un pedido del grupo de Protección Civil de Fortín Olmos a representantes del Ministerio de Salud, con la intención de acercar conocimientos de primeros auxilios a los habitantes de estas comunidades rurales.
La elección de los lugares responde a las dificultades que suelen presentarse durante los períodos de precipitaciones abundantes. Por sus características geográficas y el estado de los caminos, los parajes pueden quedar con problemas de conectividad e incluso sin acceso vehicular cuando se registran lluvias intensas.
En ese contexto, contar con personas capacitadas para brindar una primera asistencia puede resultar fundamental mientras se aguarda la llegada de ambulancias o de los equipos de emergencia.
Prácticas de RCP y herramientas para actuar
Durante las jornadas se trabajó sobre técnicas de primeros auxilios y maniobras de RCP, con instancias prácticas para que los participantes pudieran familiarizarse con los procedimientos y los elementos utilizados en la asistencia inicial.
El propósito es que los vecinos puedan reconocer situaciones de emergencia y sepan cómo actuar de manera adecuada hasta que intervengan los profesionales de salud.
La iniciativa apunta a fortalecer la organización y la capacidad de respuesta comunitaria en sectores rurales alejados, donde las condiciones climáticas y las distancias pueden dificultar la asistencia inmediata. La formación de voluntarios constituye así una herramienta preventiva para mejorar la atención inicial ante situaciones sanitarias críticas.