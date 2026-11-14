Departamento 9 de Julio

El Nochero suma infraestructura para prevenir anegamientos y mejorar la conectividad

En Gregoria Pérez de Denis se puso a disposición una retroexcavadora para trabajos de mantenimiento de canales y prevención de anegamientos. Además, comenzaron las tareas para elevar 22 kilómetros de la Ruta Interprovincial 35 y se inauguraron dos cuadras de pavimento sobre calle General Pueyrredón