La localidad de Gregoria Pérez de Denis, en el departamento 9 de Julio, incorporó nuevo equipamiento para realizar tareas hídricas y avanzar con obras destinadas a mejorar el escurrimiento del agua y la conectividad de la región. Además, se inauguraron dos nuevas cuadras de pavimento sobre calle General Pueyrredón, frente al edificio comunal.
El Nochero suma infraestructura para prevenir anegamientos y mejorar la conectividad
En Gregoria Pérez de Denis se puso a disposición una retroexcavadora para trabajos de mantenimiento de canales y prevención de anegamientos. Además, comenzaron las tareas para elevar 22 kilómetros de la Ruta Interprovincial 35 y se inauguraron dos cuadras de pavimento sobre calle General Pueyrredón
Entre los principales trabajos se encuentra el alteo de un tramo de 22 kilómetros de la Ruta Interprovincial 35, donde también está prevista la construcción de 33 alcantarillas. Para esta intervención se contempla una inversión superior a los 1.739 millones de pesos.
Durante una recorrida por la localidad, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, encabezó la firma del acta de inicio de los trabajos y la entrega en comodato de una retroexcavadora que será utilizada para tareas de mantenimiento y saneamiento hídrico en la zona.
El funcionario explicó que la intervención sobre la Ruta 35 contempla elevar aproximadamente medio metro la calzada para reducir los inconvenientes que generan los desbordes de agua provenientes de Santiago del Estero. Esta situación suele afectar la circulación y la conexión entre El Nochero, Santa Margarita y Villa Minetti, especialmente durante períodos de precipitaciones intensas.
Alteo de la Ruta 35 y trabajos en canales
El proyecto sobre la Ruta Interprovincial 35 comprende un tramo de 22 kilómetros dentro de una traza total de 82 kilómetros que marca el límite entre Santa Fe y Santiago del Estero. Además del alteo de la calzada, se ejecutarán 33 alcantarillas para mejorar el escurrimiento y regular el paso del agua.
La intervención apunta a reducir el riesgo de interrupciones del tránsito y garantizar la conectividad de las localidades de la región, tanto para los habitantes como para el traslado de la producción agropecuaria.
En paralelo, se desarrollan trabajos complementarios de saneamiento hídrico. Entre ellos se encuentra la limpieza del canal interdistrito, mediante un convenio entre comunas, y la intervención del Canal Avonto, en el sector de Las Palmas, con maquinaria provincial.
La retroexcavadora entregada en comodato quedará destinada a estas tareas, con el objetivo de facilitar el mantenimiento de canales y mejorar la capacidad de escurrimiento ante episodios de lluvias abundantes.
El presidente comunal de Gregoria Pérez de Denis, Marcelo Furlán, destacó la importancia de contar con el equipamiento y avanzar con las intervenciones sobre la ruta y los canales locales.
Nuevas cuadras de pavimento y avances en el acueducto
Durante la actividad también quedaron inauguradas dos cuadras de pavimento sobre calle General Pueyrredón, frente al edificio comunal. La obra demandó una inversión superior a los 111 millones de pesos y fue desarrollada mediante un proyecto conjunto entre la Comuna y la Provincia.
La intervención representa una mejora para la circulación vehicular y las condiciones de transitabilidad en ese sector de la localidad.
Por otra parte, continúan los trabajos vinculados al sistema de provisión de agua potable. Actualmente, las tareas se concentran en la construcción de la nueva planta potabilizadora de El Nochero, como parte del proyecto del Acueducto, destinado a ampliar y mejorar el abastecimiento de agua en la región.
De esta manera, las intervenciones en marcha abarcan distintos aspectos de la infraestructura local: prevención hídrica, conectividad vial, pavimentación urbana y provisión de agua potable. Se trata de obras que buscan mejorar los servicios y las condiciones de vida de los habitantes de El Nochero y su zona de influencia.