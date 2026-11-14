Con una inversión de $2.470 millones

Finalizaron las obras de remodelación de cinco centros de salud del departamento Rosario

Los trabajos en los efectores Talleres y 17 de Octubre, de Villa Gobernador Gálvez, completaron un plan de recuperación de cinco centros de atención primaria. Las intervenciones incluyeron ampliaciones, nuevos consultorios, mejoras en accesibilidad y renovación de instalaciones, con una inversión total cercana a los $2.470 millones.