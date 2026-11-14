La infraestructura sanitaria del departamento Rosario sumó nuevas mejoras con la finalización de las obras de remodelación, ampliación y recuperación de cinco centros de salud. Los trabajos concluyeron esta semana en los efectores Talleres y 17 de Octubre, ubicados en Villa Gobernador Gálvez, que ahora cuentan con instalaciones renovadas y espacios adaptados para mejorar la atención de los pacientes.
Finalizaron las obras de remodelación de cinco centros de salud del departamento Rosario
Los trabajos en los efectores Talleres y 17 de Octubre, de Villa Gobernador Gálvez, completaron un plan de recuperación de cinco centros de atención primaria. Las intervenciones incluyeron ampliaciones, nuevos consultorios, mejoras en accesibilidad y renovación de instalaciones, con una inversión total cercana a los $2.470 millones.
Las intervenciones fueron ejecutadas por el Ministerio de Obras Públicas y comprendieron también los centros de salud Los Pinos, de Villa Amelia, y Las Flores y Che Guevara, de Rosario. El conjunto de las obras demandó una inversión cercana a los 2.470 millones de pesos.
Entre las mejoras incorporadas se destacan la ampliación de espacios de atención, la renovación de instalaciones, la incorporación de baños adaptados y la adecuación de los accesos y sectores de circulación. El objetivo fue optimizar las condiciones edilicias y funcionales de los establecimientos, tanto para los pacientes como para los equipos de salud.
El secretario de Participación Social del Ministerio de Salud, Lisandro Vaccaro, señaló que las intervenciones permitieron mejorar la ventilación, iluminación y circulación interna, además de ampliar los espacios disponibles y adecuar sanitarios para personas con movilidad reducida.
Ampliación y renovación integral del Centro de Salud Talleres
En el Centro de Salud Talleres se realizó una remodelación integral y una ampliación que permitió incorporar dos nuevos consultorios médicos, un office para el personal y un espacio técnico.
Además, se renovaron los sectores de ingreso, farmacia, admisión y los consultorios existentes, con una nueva distribución de los ambientes para optimizar la circulación interna y las condiciones de atención.
Los trabajos también incluyeron la actualización de las instalaciones eléctricas, sanitarias, cloacales, pluviales y de climatización. A esto se sumó la construcción de un baño adaptado y la renovación de pisos, revestimientos, aberturas y terminaciones generales.
La coordinadora del efector, Carolina Ottone, destacó los cambios en las instalaciones y señaló que los nuevos espacios ofrecen mejores condiciones de comodidad y funcionamiento para los trabajadores y los vecinos que concurren diariamente.
El Centro de Salud 17 de Octubre también incorporó nuevos espacios
En el Centro de Salud 17 de Octubre se desarrolló una intervención integral que contempló la ampliación de sectores estratégicos, entre ellos admisión, farmacia y el salón de usos múltiples (SUM).
La obra incluyó la renovación de consultorios y salas de espera, la construcción de una rampa de acceso y un baño adaptado, además de mejoras en los espacios interiores y exteriores.
También se adecuaron las instalaciones sanitarias, eléctricas y termomecánicas. Entre las tareas complementarias se realizó la impermeabilización de la cubierta para solucionar problemas de filtraciones y mejorar las condiciones generales del edificio.
El coordinador del establecimiento, Carlos Tallarico, valoró las mejoras edilicias y destacó el impacto que tendrán en la atención cotidiana de los vecinos.
Con la finalización de estos dos trabajos en Villa Gobernador Gálvez, quedó completado el plan de intervención en los cinco efectores del departamento Rosario, que permitió renovar edificios, ampliar espacios de atención y mejorar las condiciones de accesibilidad en distintos barrios de la región.