La construcción de 16 viviendas en la localidad de Lanteri, departamento General Obligado, registra un avance del 65%, luego de la reanudación de los trabajos que habían quedado paralizados.
Lanteri: avanzan las obras para finalizar 16 viviendas con una inversión superior a $1.500 millones
Los trabajos corresponden a un plan habitacional que había quedado paralizado y fueron retomados para completar las unidades destinadas a familias de la localidad del departamento General Obligado. Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, la obra registra un avance del 65%.
El proyecto forma parte del programa habitacional Casa Propia y cuenta con una inversión provincial superior a los 1.500 millones de pesos.
Las tareas tienen como objetivo completar las unidades habitacionales y dar respuesta a la demanda de viviendas en la localidad. Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos se desarrollan con un ritmo sostenido para avanzar hacia la finalización del conjunto residencial.
El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que las viviendas habían quedado inconclusas tras la interrupción del financiamiento del programa nacional. "Nosotros asumimos el compromiso de recuperarlas y hoy registramos un avance del 65%", señaló.
Además, indicó que en el territorio santafesino se retomaron más de 400 viviendas que habían quedado paralizadas, sobre un total superior a las 800 que integraban distintos proyectos habitacionales.
Viviendas de dos dormitorios y servicios completos
El proyecto contempla 16 unidades habitacionales de dos dormitorios, que cuentan con cocina, estar-comedor, baño completo y lavadero. También incluyen las instalaciones necesarias para las conexiones a las redes de agua potable, electricidad y saneamiento.
La infraestructura prevista permitirá que las familias dispongan de viviendas equipadas con los servicios básicos y condiciones adecuadas de habitabilidad.
Enrico destacó la importancia de completar las obras para que las unidades puedan ser destinadas a sus futuros adjudicatarios. Por su parte, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, señaló que se trabaja en la organización de los procesos administrativos y que próximamente podrían comenzar las instancias correspondientes al sorteo de preselección.
Una inversión superior a los $1.500 millones
Para finalizar el conjunto habitacional, la Provincia destina una inversión que supera los 1.500 millones de pesos. Los recursos están orientados a completar las tareas pendientes y avanzar con la infraestructura necesaria para la entrega de las viviendas.
El presidente comunal de Lanteri, Walter Sandrigo, valoró la reanudación de los trabajos y señaló que el proyecto representa una respuesta a la demanda habitacional de la comunidad. También remarcó la importancia de recuperar una obra que permaneció paralizada y avanzar hacia su finalización.
Con el avance actual del 65%, el proyecto se encamina a completar las 16 unidades previstas, que permitirán ampliar la disponibilidad de viviendas en la localidad del departamento General Obligado.