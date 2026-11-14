Registra un avance del 65%

Lanteri: avanzan las obras para finalizar 16 viviendas con una inversión superior a $1.500 millones

Los trabajos corresponden a un plan habitacional que había quedado paralizado y fueron retomados para completar las unidades destinadas a familias de la localidad del departamento General Obligado. Según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas, la obra registra un avance del 65%.