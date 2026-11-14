La Municipalidad de San Jerónimo Norte avanza con un plan de modernización de su sistema de videovigilancia, que tiene como eje principal el tendido de una red de fibra óptica y la incorporación de nuevas cámaras de seguridad en distintos sectores de la ciudad.
San Jerónimo Norte renueva su sistema de cámaras de seguridad con inteligencia artificial
La Municipalidad ejecuta un proyecto que contempla la incorporación de entre 150 y 250 cámaras de seguridad. La iniciativa cuenta con un aporte provincial de $50 millones y registra un avance estimado de entre el 30% y el 40%. Según adelantó el secretario de Gobierno, Ignacio Boretto, se espera alcanzar una importante capacidad operativa hacia fines de este año o principios de 2027.
El proyecto busca superar las limitaciones tecnológicas del sistema existente y mejorar las herramientas disponibles para la prevención y el esclarecimiento de hechos delictivos.
En diálogo con El Litoral, el secretario de Gobierno municipal, Ignacio Boretto, explicó que la iniciativa se enmarca en una serie de gestiones vinculadas con el fortalecimiento de la seguridad local.
En ese sentido, recordó que una de las primeras acciones fue gestionar el traslado de la comisaría a una nueva dependencia y que posteriormente se avanzó con un proyecto específico para renovar la infraestructura de videovigilancia.
La propuesta original, presentada ante el programa Brigadier, contemplaba una inversión de $200 millones. Sin embargo, la aprobación provincial fue por $50 millones, lo que llevó al municipio a replantear el alcance de los trabajos y reorganizar las etapas de ejecución.
"Este planteo ya está hecho y en ejecución. Estamos aproximadamente en un 30% o 40% de la obra de tendido de fibra", señaló Boretto, quien destacó que los trabajos se desarrollan con equipos que intervienen de manera simultánea.
Una red de 20 kilómetros de fibra óptica
Uno de los principales componentes del proyecto es la instalación de aproximadamente 20.000 metros de fibra óptica, infraestructura que permitirá conectar las cámaras y mejorar la estabilidad en la transmisión de imágenes.
Boretto explicó que, al asumir la actual gestión, encontraron un sistema de videovigilancia con importantes limitaciones técnicas. "La conectividad dependía mayormente de antenas, con excepción de algunos sectores céntricos que ya contaban con fibra óptica".
"Recibimos un sistema de cámaras bastante precario. En fibra óptica no había casi nada, únicamente en el centro. Todo lo demás trabajaba con antenas y eso generaba muchas limitaciones: cuando había viento no funcionaba, cuando llovía se trababa o dejaba de transmitir", describió.
Para acelerar la implementación, el municipio organizó dos cuadrillas de trabajo. Una está abocada al tendido de la fibra óptica y al montaje de la infraestructura, mientras que otra avanza con la instalación de las cámaras a medida que se habilitan los nuevos tramos de conexión.
El objetivo es que la red alcance distintos sectores del ejido urbano y permita contar con una cobertura más amplia y confiable.
Entre 150 y 250 cámaras y un sistema con inteligencia artificial
El plan también contempla la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico. Según detalló el funcionario, se realizó una licitación para adquirir entre 150 y 250 cámaras, junto con sus respectivos NVR, dispositivos que permiten almacenar y administrar las grabaciones.
A esa infraestructura se sumará un sistema de inteligencia artificial destinado al procesamiento y análisis de la información captada por los equipos.
"Va a ser un sistema que no solamente funcione como videograbación, sino que también tendrá inteligencia artificial que realizará otro tipo de tareas, como un operario más", explicó Boretto.
El funcionario indicó que la incorporación de esta tecnología permitirá optimizar los tiempos de búsqueda y análisis de imágenes, una tarea que tradicionalmente requiere una importante cantidad de horas de trabajo. La implementación se realizará inicialmente con el esquema previsto y, a medida que se amplíe la capacidad del sistema, se evaluarán nuevas posibilidades de funcionamiento.
En relación con el acceso a las grabaciones, Boretto aclaró que el municipio modificó los protocolos que se utilizaban anteriormente. Explicó que, por tratarse de imágenes que involucran la privacidad de las personas, la entrega de registros requiere una solicitud policial. Por ese motivo, recomendó a los vecinos realizar primero la denuncia correspondiente ante las autoridades.
El centro de monitoreo y alternativas para ampliar la cobertura
Otro de los aspectos que aclaró el secretario de Gobierno es que San Jerónimo Norte no contaba anteriormente con un centro de monitoreo propiamente dicho, sino con un equipo de videovigilancia que respondía ante requerimientos puntuales de información.
En ese contexto, la nueva infraestructura permitirá avanzar hacia un esquema de funcionamiento más organizado, con herramientas de análisis automatizado y mejores condiciones para la gestión de las imágenes.
Boretto también mencionó que el municipio analiza alternativas complementarias para aquellos sectores donde, por distintas circunstancias, no resulte posible extender la red de fibra óptica.
Como ejemplo, señaló una modalidad implementada en otras localidades, que consiste en establecer acuerdos con vecinos para instalar cámaras en el exterior de sus domicilios y vincularlas a sus conexiones particulares de internet.
De esta manera, el municipio puede ampliar la cobertura sin necesidad de realizar nuevos tendidos de fibra en cada sector. "Si vemos que hay zonas que tenemos que cubrir y por distintas circunstancias la fibra no llega tenemos ese plan B para fomentar", indicó.