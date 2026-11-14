Con 20 kilómetros de fibra óptica

San Jerónimo Norte renueva su sistema de cámaras de seguridad con inteligencia artificial

La Municipalidad ejecuta un proyecto que contempla la incorporación de entre 150 y 250 cámaras de seguridad. La iniciativa cuenta con un aporte provincial de $50 millones y registra un avance estimado de entre el 30% y el 40%. Según adelantó el secretario de Gobierno, Ignacio Boretto, se espera alcanzar una importante capacidad operativa hacia fines de este año o principios de 2027.