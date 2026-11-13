La historia, la producción y la identidad de la cuenca lechera santafesina serán protagonistas de una propuesta especial en el marco de la 62.ª Fiesta Provincial de la Leche.
"Rutas de la Leche": San Jerónimo Norte invita a descubrir la historia productiva de la región
En el marco de la 62.ª Fiesta Provincial de la Leche, el próximo martes 1 de diciembre se realizará un circuito turístico y productivo que permitirá conocer establecimientos, emprendimientos y espacios históricos vinculados con la identidad lechera de la región. La actividad se desarrollará entre las 17:30 y las 20:30, con la posibilidad de realizar el recorrido en bicicleta, moto o automóvil.
San Jerónimo Norte invita a participar de las "Rutas de la Leche", una iniciativa que busca acercar a vecinos y visitantes a los orígenes, la evolución y la actualidad de una de las principales actividades económicas y productivas de la región.
La actividad se llevará adelante el martes 1 de diciembre y permitirá visitar distintos establecimientos productivos y espacios patrimoniales de San Jerónimo Norte y Las Tunas.
A través de este circuito, los participantes podrán conocer diferentes etapas de la actividad tambera, las transformaciones tecnológicas del sector y el valor histórico que la producción lechera tiene para las comunidades de Las Colonias.
La propuesta contempla cinco puntos de interés: la Cremería N.º 1 de Las Tunas, el Tambo Tradicional de San Jerónimo Norte, ProTambo, Innovar Agro S.A. y el Museo Lorenzo Bodenmann.
Un recorrido por los orígenes de la actividad lechera
Uno de los principales atractivos del circuito será la posibilidad de conocer la Cremería N.º 1 de Las Tunas, un espacio vinculado con los primeros desarrollos de la industria láctea en la región.
La visita permitirá acercarse a una parte fundamental de la historia productiva de Las Colonias, donde la actividad lechera tuvo un papel determinante en el crecimiento de las localidades, la organización de las comunidades rurales y el desarrollo de las primeras experiencias asociativas de producción y comercialización.
El recorrido también incluirá el Tambo Tradicional de San Jerónimo Norte, una oportunidad para conocer las características de los sistemas de producción que marcaron distintas generaciones de productores y trabajadores rurales.
Tecnología e innovación en la producción actual
Las "Rutas de la Leche" también pondrán el foco en la evolución de la actividad y en las herramientas que actualmente permiten mejorar los procesos productivos.
En ese sentido, el circuito incorporará visitas a ProTambo e Innovar Agro S.A., dos espacios vinculados con el presente de la producción agropecuaria y la incorporación de nuevas tecnologías.
La propuesta permitirá observar cómo conviven las prácticas tradicionales con los avances en equipamiento, manejo y organización de los sistemas productivos. De esta manera, el recorrido ofrecerá una mirada integral sobre una actividad que continúa siendo estratégica para la economía regional y que enfrenta el desafío permanente de mejorar su eficiencia y competitividad.
El patrimonio local también será parte de la propuesta
El circuito tendrá como último punto destacado al Museo Lorenzo Bodenmann, un espacio dedicado a preservar y difundir parte de la historia y la identidad de San Jerónimo Norte.
La iniciativa busca que la Fiesta Provincial de la Leche trascienda las actividades tradicionales y se convierta también en una oportunidad para conocer el patrimonio cultural y productivo de la región.
Los distintos espacios estarán abiertos al público el martes 1 de diciembre, entre las 17:30 y las 20:30. Los participantes podrán realizar el recorrido en bicicleta, motocicleta o automóvil, sin que sea necesario utilizar un medio de transporte específico.
Quienes elijan sumarse en bicicleta tendrán un punto de encuentro a las 17 frente al edificio de la Municipalidad de San Jerónimo Norte, desde donde podrán iniciar el recorrido.
Con esta propuesta, la 62.ª Fiesta Provincial de la Leche incorpora una experiencia que conecta pasado y presente, poniendo en valor el trabajo de los productores, la evolución de la industria y el patrimonio que construyó la identidad lechera de San Jerónimo Norte y toda la región.