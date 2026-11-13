Departamento Las Colonias

"Rutas de la Leche": San Jerónimo Norte invita a descubrir la historia productiva de la región

En el marco de la 62.ª Fiesta Provincial de la Leche, el próximo martes 1 de diciembre se realizará un circuito turístico y productivo que permitirá conocer establecimientos, emprendimientos y espacios históricos vinculados con la identidad lechera de la región. La actividad se desarrollará entre las 17:30 y las 20:30, con la posibilidad de realizar el recorrido en bicicleta, moto o automóvil.