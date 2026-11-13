En San Carlos Centro

El Hospital Pedro Suchón amplió sus instalaciones con un nuevo sector de Rehabilitación

El espacio cuenta con 200 metros cuadrados cubiertos, cuatro consultorios, gimnasio, recepción y sanitarios. Permitirá ampliar y mejorar la atención en distintas especialidades. La obra, junto con las intervenciones complementarias en el edificio hospitalario, demandó una inversión superior a los 500 millones de pesos, financiada con recursos propios del Municipio.