El Hospital Pedro Suchón de San Carlos Centro cuenta con un nuevo sector de Rehabilitación. El Gobierno local dejó inauguradas las instalaciones el pasado viernes, en el marco de una intervención que incluyó la construcción del edificio, trabajos complementarios y la puesta en valor de distintos espacios del histórico establecimiento sanitario.
El Hospital Pedro Suchón amplió sus instalaciones con un nuevo sector de Rehabilitación
El espacio cuenta con 200 metros cuadrados cubiertos, cuatro consultorios, gimnasio, recepción y sanitarios. Permitirá ampliar y mejorar la atención en distintas especialidades. La obra, junto con las intervenciones complementarias en el edificio hospitalario, demandó una inversión superior a los 500 millones de pesos, financiada con recursos propios del Municipio.
El nuevo sector está ubicado en el área sudoeste del predio hospitalario y fue diseñado en conjunto con el equipo de profesionales que desarrolla allí sus actividades. Con una superficie de 200 metros cuadrados cubiertos, dispone de cuatro consultorios, recepción, gimnasio, sanitarios y office.
Las instalaciones ya se encuentran en funcionamiento y están destinadas a la atención de pacientes en rehabilitación traumatológica, neurológica, salud mental y trastornos de aprendizaje, entre otras áreas.
Un espacio diseñado para mejorar la atención
La nueva infraestructura permitirá desarrollar las distintas prestaciones de rehabilitación en un ámbito especialmente acondicionado para las necesidades de los pacientes y del equipo profesional.
Durante el acto, la presidenta del Consejo de Administración del Hospital destacó la concreción de un proyecto esperado por la institución y consideró que representa uno de los principales aportes recibidos en el marco de su 130° aniversario.
"Este es un gran sueño que hoy se hace realidad, celebramos el compromiso de nuestro Intendente con la salud pública. Esta es una obra más que se suma a las tantas que nos ha otorgado desde su gestión y también es el regalo más importante que recibimos por los 130 años de la Institución", expresó.
Por su parte, las profesionales que trabajarán en el nuevo espacio remarcaron la importancia de contar con instalaciones adecuadas para el desarrollo de sus tareas.
"Con este edificio empezamos a escribir una nueva historia de la rehabilitación, atendiendo de forma digna a cada paciente, brindando más oportunidades, más esperanza y favoreciendo la inclusión", señalaron.
Recuperación del patrimonio y mejoras en el predio
El proyecto no se limitó a la construcción del nuevo sector. Los trabajos también comprendieron la recuperación y puesta en valor del histórico portal de ingreso, la renovación de las veredas del frente y del acceso al establecimiento, además de la incorporación de bancos en el espacio verde.
En conjunto, la obra principal y las intervenciones complementarias demandaron una inversión final que superó los 500 millones de pesos, afrontada íntegramente con recursos propios del Municipio.
Durante la inauguración, el director médico del Hospital, doctor Hugo Giulioni, destacó la importancia de las mejoras edilicias para elevar las condiciones de atención y funcionamiento de la institución.
"Resignificar lo edilicio es fundamental, ya lo vivimos no hace mucho tiempo cuando el Municipio también intervino construyendo, en plena pandemia, aquella obra enorme que es el Nuevo Sector de Internación y Sala de Guardia, con todas las comodidades, un sitio que estética e higiénicamente, elevó todos los estándares de calidad", manifestó.
Una inversión municipal en infraestructura sanitaria
"Esta obra, como todas las que ejecuta el Municipio, y que gracias a Dios son incontables, generan mano de obra local y un significativo movimiento económico en la ciudad", sostuvo.
Además, reconoció que la atención sanitaria no constituye una responsabilidad directa del Municipio, aunque remarcó el compromiso de la administración con el fortalecimiento de la salud pública.
"La atención en salud no es responsabilidad del Municipio, pero nuestro compromiso con la salud pública fue, es y será inclaudicable y así lo demuestra esta obra que tengo a mis espaldas. En nuestra gestión dicen más los hechos que las palabras", concluyó.
En el cierre del acto, el intendente de San Carlos Centro, Placenzotti, hizo referencia al esfuerzo económico realizado por la administración local y al impacto de las obras en la actividad de la ciudad.
La inauguración incorpora así un nuevo espacio de atención al Hospital Pedro Suchón, una institución con 130 años de trayectoria en San Carlos Centro, que suma infraestructura para ampliar sus servicios de rehabilitación y mejorar las condiciones de atención a la comunidad.