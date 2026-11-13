Relevamiento del INDEC

Esperanza ocupa el tercer lugar nacional en permisos de construcción por habitante

Un relevamiento del INDEC sobre los permisos de edificación otorgados durante los últimos 12 meses ubicó a la ciudad en el tercer puesto nacional en superficie autorizada en relación con su cantidad de habitantes. Además, con 107.757 metros cuadrados permisados, alcanzó el lugar 34 del ranking general y se posicionó tercera en la provincia de Santa Fe.