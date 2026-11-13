Esperanza alcanzó el tercer lugar a nivel nacional entre los municipios con mayor superficie de construcción autorizada en relación con su cantidad de habitantes. El dato surge de un relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que analiza los permisos de edificación otorgados en distintas localidades del país durante los últimos 12 meses.
Esperanza ocupa el tercer lugar nacional en permisos de construcción por habitante
Un relevamiento del INDEC sobre los permisos de edificación otorgados durante los últimos 12 meses ubicó a la ciudad en el tercer puesto nacional en superficie autorizada en relación con su cantidad de habitantes. Además, con 107.757 metros cuadrados permisados, alcanzó el lugar 34 del ranking general y se posicionó tercera en la provincia de Santa Fe.
En este indicador, la ciudad santafesina quedó detrás de Colonia Caroya, en Córdoba, y Plottier, en Neuquén. El resultado la posiciona entre las localidades con mayor volumen relativo de actividad constructiva, de acuerdo con la superficie autorizada en función de su población.
El informe también destaca el lugar que ocupa Esperanza al considerar el total de metros cuadrados habilitados para construir. En ese ordenamiento, la ciudad se ubicó en el puesto 34 a nivel nacional y en el tercer lugar dentro de la provincia de Santa Fe.
Más de 107 mil metros cuadrados autorizados
Durante el período analizado, Esperanza registró un total de 107.757 metros cuadrados de superficie permisada. Ese volumen la ubicó detrás de Rosario y Santa Fe capital entre las localidades santafesinas incluidas en el relevamiento.
A nivel nacional, el listado de ciudades con mayor superficie autorizada también incluye a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Tigre, entre otras jurisdicciones con importante actividad constructiva.
Los datos permiten observar el movimiento de los proyectos inmobiliarios y de las inversiones privadas en la ciudad. La cantidad de metros cuadrados autorizados constituye una referencia para dimensionar la actividad proyectada y el interés por desarrollar nuevas construcciones y ampliaciones.
Qué mide el relevamiento del INDEC
El indicador utilizado por el organismo nacional se basa en los permisos de edificación otorgados por los municipios. Estos registros contemplan tanto las obras nuevas como las ampliaciones y permiten aproximarse a las intenciones de construcción del sector privado.
A diferencia de otros indicadores que reflejan obras ya ejecutadas, los permisos autorizados funcionan como una señal anticipada de la actividad que podría desarrollarse durante los meses siguientes. Por ese motivo, son utilizados para analizar la evolución del sector de la construcción y su distribución territorial.
La relación entre superficie autorizada y cantidad de habitantes permite, además, comparar municipios de distinto tamaño poblacional y observar cuáles presentan una mayor intensidad constructiva en términos relativos.
Un indicador del movimiento de la construcción en la ciudad
La ubicación de Esperanza en el tercer puesto nacional por superficie autorizada por habitante y su posición entre las principales ciudades santafesinas por volumen total de permisos muestran el peso que tiene la actividad constructiva en la dinámica local.
Los registros reflejan las decisiones de inversión y los proyectos que cuentan con autorización municipal para avanzar. Sin embargo, es importante señalar que los metros cuadrados permisados no equivalen necesariamente a obras iniciadas o terminadas, sino que representan construcciones proyectadas y habilitadas administrativamente.