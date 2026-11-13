La provincia de Santa Fe está entre los 11 distritos argentinos alcanzados por las alertas meteorológicas para este viernes 13 de noviembre. Según el pronóstico, la advertencia para el territorio santafesino corresponde al nivel amarillo y estará vigente durante la noche.
Santa Fe entre las 11 provincias bajo alerta por tormentas: cuándo podrían llegar las lluvias
Las condiciones de inestabilidad están previstas para la noche del viernes 13 de noviembre. Se esperan precipitaciones intensas, actividad eléctrica, posible caída de granizo y ráfagas de viento.
El aviso contempla la posibilidad de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, que podrían estar acompañadas por precipitaciones intensas en períodos cortos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
Las condiciones de inestabilidad también alcanzarán a Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Chubut. En algunas localidades de estas provincias se emitieron advertencias de nivel naranja por la posibilidad de fenómenos más intensos.
Alerta amarilla en Santa Fe
Para la provincia de Santa Fe rige una alerta amarilla por tormentas. Esto significa que podrían desarrollarse fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y que requieren atención.
De acuerdo con las estimaciones, las precipitaciones acumuladas podrían ubicarse entre 15 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.
Además de las lluvias, se prevén posibles episodios de actividad eléctrica frecuente, caída ocasional de granizo y ráfagas intensas.
Alerta naranja por tormentas
Mientras Santa Fe permanece bajo alerta amarilla, en sectores de otras provincias se estableció el nivel naranja, que advierte sobre tormentas fuertes, algunas localmente severas.
Las zonas alcanzadas por esta advertencia incluyen el sur de Córdoba, el este de La Pampa y el oeste de Buenos Aires, sin abarcar al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En esas regiones podrían registrarse abundantes precipitaciones, granizo de distintos tamaños y ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora. Los acumulados de lluvia previstos se ubican entre 50 y 90 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.
Cuándo se esperan tormentas en Santa Fe y el resto del país
Según el cronograma meteorológico, la advertencia para Santa Fe estará vigente durante la noche de este viernes 13 de noviembre.
En otras provincias, las alertas se distribuirán en diferentes franjas horarias. La Pampa, Río Negro y Chubut tendrán avisos durante la mañana y la tarde, mientras que Jujuy, Salta, Buenos Aires, Córdoba y San Luis estarán alcanzadas durante la tarde y la noche.
Por último, en Catamarca y La Rioja también se esperan condiciones de alerta durante la noche.