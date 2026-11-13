La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este viernes habrá interrupciones programadas del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe. Los cortes se realizarán durante la mañana y responden a trabajos de mantenimiento y retiro de líneas.
Cortes programados de luz para este viernes en Santa Fe
La Empresa Provincial de la Energía realizará interrupciones programadas del servicio eléctrico por tareas de mantenimiento y retiro de líneas en varias zonas de la ciudad.
Las tareas se desarrollarán en diferentes horarios y afectarán a zonas delimitadas por distintas calles y avenidas de la ciudad. La EPE recomienda a los usuarios de los sectores alcanzados tomar las previsiones necesarias durante el período en que se realicen los trabajos.
Cortes programados en Santa Fe
07:30 - 08:30 Por Ruta Nac. N168 desde La Guardia hasta ingreso a Túnel Subfluvial
08:00 - 09:00 Pavón, Padre Genesio, Saavedra y Pasaje Vías
08:00 - 10:00 Los Olmos, Los Pinos, Las Acacias y Los Paraísos
08:00 - 12:00 Av. Peñaloza, Pje. Ingenieros, Ayacucho y Zeballos
08:30 - 12:30 Padre Genesio, Vieytes, Chile y San Juan
09:00 - 13:00 Arzeno, I. Crespo, De La Salle e Iturraspe
09:00 - 13:00 R. Tacca, 9 de Julio, Jujuy y Urquiza
10:00 - 12:00 Alvear, Rep. de Siria, French y Gorriti
12:00 - 14:00 Chile, Lamadrid, 3 de Febrero y Entre Ríos
La EPE recordó que los trabajos programados pueden suspenderse o reprogramarse en caso de que las condiciones climáticas no permitan llevarlos adelante.