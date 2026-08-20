Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este jueves.
Cortes de luz programados para este jueves en Santa Fe
La lista de tareas previstas para este 20 de agosto fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en sectores de la ciudad de Santa Fe debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 12:00 Ruta Nac. N 168, De La Salle, Soria y Callejón 3
08:00 - 12:00 Colastiné Sur: desde Ruta Nac. N168 hasta Club de Caza y Pesca
08:30 - 12:30 Azopardo, Gaboto, Alberti y Zeballos
09:00 - 11:00 Av. F. Zuviría, French, Padre Genesio y Estrada
09:00 - 13:00 Lamadrid, Rosso, Cristo Obrero y Las Piedras
09:30 - 11:30 Piedrabuena, Herrera, Acosta y Padre Bunting (Alto Verde)
09:30 - 11:30 Ruta Nac. N168, E. López, De La Salle y De Petre
10:00 - 14:00 Av. Perón, Juan Del Campillo, Estrada y Psje. Irala
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.