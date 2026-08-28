Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes 28 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.
Cortes de luz para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón
La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.
La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento, reemplazo de postes y conductores, maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos y trabajos sobre la red. En Sauce Viejo no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.
Cronograma de cortes programados
Santa Fe
08:00 - 09:00 - Cassanello, Hernandarias, Echagüe y Piedras
08:00 - 10:00 - Genaro Silva, Quiroga, Carrasco y Cafferata
08:00 - 12:00 - JJ Paso, 3 de Febrero, Francia y San Juan
08:00 - 12:00 - Av. A. del Valle, Avellaneda, Azcuénaga y Piedrabuena
08:00 - 12:00 - Colastiné Sur: por Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N°168 y Canillitas
08:30 - 10:30 - Gorriti, 4 de Enero, Matheu y 1 de Mayo
09:00 - 11:00 - Av. Perón, Iturraspe, Av. Circunvalación y Ecuador
09:30 - 11:30 - Av. Blas Parera, Quiroga, De La Salle y Grandoli
11:00 - 13:00 - Por calle René Favaloro entre Eucaliptus y Quiloazas (Colastiné)
11:30 - 14:30 - Alsina, Chaco, Callejón Funes y Pandolfo
Santo Tomé
09:00 - 13:00 - Av. del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y Saavedra
San José del Rincón
08:00 - 12:00 - Ruta Prov. N°1, Callejón Pintos, Los Sauces, Montenegro y arroyo Ubajay
08:00 - 12:00 - Ruta Prov. N°1 entre Callejón Pintos y Callejón Vera, hacia el oeste
Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.