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Cortes de luz para este viernes en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

La EPE comunicó interrupciones programadas del servicio en sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón por tareas de mantenimiento y reemplazo de infraestructura.

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Desde la Empresa Provincial de la Energía indicaron que este viernes 28 de agosto se realizarán cortes programados en distintos sectores de Santa Fe, Santo Tomé y San José del Rincón.

La medida afectará el suministro eléctrico por tareas de mantenimiento, reemplazo de postes y conductores, maniobras de reconfiguración, despeje de electroductos y trabajos sobre la red. En Sauce Viejo no figuraban interrupciones programadas en el canal oficial de la EPE.

Cronograma de cortes programados

Santa Fe

08:00 - 09:00 - Cassanello, Hernandarias, Echagüe y Piedras

08:00 - 10:00 - Genaro Silva, Quiroga, Carrasco y Cafferata

08:00 - 12:00 - JJ Paso, 3 de Febrero, Francia y San Juan

08:00 - 12:00 - Av. A. del Valle, Avellaneda, Azcuénaga y Piedrabuena

08:00 - 12:00 - Colastiné Sur: por Velocidad y Resistencia entre Ruta Nac. N°168 y Canillitas

08:30 - 10:30 - Gorriti, 4 de Enero, Matheu y 1 de Mayo

09:00 - 11:00 - Av. Perón, Iturraspe, Av. Circunvalación y Ecuador

09:30 - 11:30 - Av. Blas Parera, Quiroga, De La Salle y Grandoli

11:00 - 13:00 - Por calle René Favaloro entre Eucaliptus y Quiloazas (Colastiné)

11:30 - 14:30 - Alsina, Chaco, Callejón Funes y Pandolfo

Santo Tomé

09:00 - 13:00 - Av. del Trabajo, Buenos Aires, Gaboto y Saavedra

San José del Rincón

08:00 - 12:00 - Ruta Prov. N°1, Callejón Pintos, Los Sauces, Montenegro y arroyo Ubajay

08:00 - 12:00 - Ruta Prov. N°1 entre Callejón Pintos y Callejón Vera, hacia el oeste

Para verificar otras zonas o nuevas actualizaciones, se puede consultar el canal oficial de la EPE.

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