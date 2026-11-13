Pronóstico

Viernes con calor y probabilidad de tormentas en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 22,9°C y cielo despejado en la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima llegará a los 34°C, aunque se espera un aumento de la nubosidad y posibles tormentas aisladas durante la tarde y la noche.