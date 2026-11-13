Antes de salir de casa, conviene revisar cómo estará el tiempo, qué calles y rutas presentan complicaciones y si hay interrupciones de servicios. En esta guía reunimos la información disponible para organizar el viernes 13 de noviembre en Santa Fe y la región, con horarios, zonas afectadas y recomendaciones para evitar demoras.
Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 13 de noviembre
La jornada tendrá temperaturas de hasta 34°C y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, un tren descarrilado en la zona de Facundo Zuviría y cortes programados de luz en distintos sectores de la ciudad.
Clima en Santa Fe: calor de 34°C y posibles tormentas
La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes con cielo despejado y una temperatura de 22,9°C, según los registros meteorológicos difundidos durante las primeras horas de la mañana. La humedad alcanzaba el 85%, la presión atmosférica era de 1010,8 hPa y el viento soplaba del este a 12 km/h. La visibilidad era de 12 kilómetros.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con una temperatura mínima de 21°C y una máxima que llegará a los 34°C.
Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con viento del norte entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0 y el 10%.
Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la segunda mitad del día. Para la tarde y la noche se pronostican tormentas aisladas, con probabilidades de lluvia de entre el 10 y el 40%.
Hacia la noche, la temperatura rondará los 30°C y el viento rotará al sector sur.
¿Conviene salir con abrigo?
No. La temperatura será elevada durante toda la jornada. Es más conveniente llevar ropa liviana, agua y tener a mano un paraguas o impermeable por la posibilidad de precipitaciones hacia la tarde y la noche.
Pronóstico extendido
Sábado: mínima de 20°C y máxima de 28°C.
Domingo: mínima de 20°C y máxima de 29°C.
Lunes: mínima de 20°C y máxima de 28°C.
El inicio de la próxima semana continuará con temperaturas cálidas, aunque las máximas serán inferiores a las previstas para este viernes.
Tránsito en Santa Fe: un tren descarrilado y desvíos en el Puente Carretero
Quienes tengan previsto circular por la ciudad y el área metropolitana deberán prestar especial atención a los cortes, desvíos y trabajos viales informados durante la mañana.
Una de las principales complicaciones se registra en la zona de avenida Facundo Zuviría, donde descarriló un tren. Según el informe de tránsito, permanece cortado el tramo comprendido entre las calles San Jerónimo y Saavedra.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Continúan los cambios de circulación por la construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, los vehículos que habitualmente utilizan el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deben desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano hacia Santo Tomé opera con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Si viajás entre ambas ciudades, es importante salir con tiempo, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial. Como alternativa, se puede considerar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Autopista Santa Fe-Rosario
A la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de Capitán Bermúdez, se informó sobre un camión con balizamiento por una avería mecánica en la mano hacia Rosario.
Se recomienda reducir la velocidad al aproximarse al sector y mantener distancia de seguridad.
Ruta Provincial 1: precaución por animales sobre la calzada
En el norte provincial, la crecida del río Paraná obliga a extremar los cuidados al circular por la Ruta Provincial 1.
En distintos sectores hay personas que trasladan ganado debido al avance del agua. Por ese motivo, pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
Las recomendaciones son reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
Otras rutas con restricciones
RN A012, Ricardone: permanece el corte total entre la RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja Ruta Nacional 9. Los desvíos funcionan en los cruces con la RN 34 y la RP 25.
RN 178, Armstrong: continúa interrumpido el tránsito entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 por la reconstrucción de una alcantarilla. El desvío se realiza por la RP 15.
En cuanto a las rutas nacionales 11 y 168, el material disponible no informa nuevas restricciones de circulación. No obstante, sobre la RN 168 se comunicó una interrupción programada de energía eléctrica en el tramo entre La Guardia y el ingreso al Túnel Subfluvial.
Cortes de luz en Santa Fe: horarios y zonas afectadas
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó interrupciones programadas del suministro eléctrico para este viernes, debido a trabajos de mantenimiento y retiro de líneas.
Los cortes anunciados comprenden los siguientes sectores:
Los trabajos pueden suspenderse o reprogramarse si las condiciones meteorológicas no permiten realizarlos.
Si vivís o trabajás en alguna de estas zonas, conviene anticipar las tareas que dependan de electricidad y tener en cuenta los horarios previstos.
Antes de salir de casa: checklist para este viernes
Estos son los puntos principales que conviene revisar antes de comenzar el día en Santa Fe:
Clima: prepararse para una jornada calurosa, con máxima de 34°C y posibles tormentas hacia la tarde y la noche.
Tránsito: tener en cuenta el descarrilamiento ferroviario en Facundo Zuviría y los desvíos del Puente Carretero.
Rutas: circular con precaución por la RP 1 y consultar los desvíos de las rutas 178 y A012 si se viaja hacia el sur provincial.
Luz: verificar si el domicilio está comprendido en alguno de los cortes programados.
Qué llevar: ropa liviana, agua y un paraguas o impermeable.
Qué evitar: sobrepasos riesgosos, circular a velocidad elevada y salir sin contemplar posibles demoras.