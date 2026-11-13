En Santa Fe

Todo lo que tenés que saber antes de salir de casa este viernes 13 de noviembre

La jornada tendrá temperaturas de hasta 34°C y probabilidad de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche. Además, hay desvíos en el Puente Carretero, un tren descarrilado en la zona de Facundo Zuviría y cortes programados de luz en distintos sectores de la ciudad.