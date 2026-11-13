Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Continúan los cambios en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1 – Norte provincial
La crecida del río Paraná genera condiciones que requieren especial precaución para circular por la Ruta Provincial 1.
En distintos sectores, vecinos y productores trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.
RN A012 – Ricardone
Se mantiene el corte total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.
Los desvíos están dispuestos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar la señalización y prever demoras.
RN 178 – Armstrong
Continúan los trabajos de reconstrucción de una alcantarilla a la altura de Armstrong, por lo que permanece interrumpida la circulación en el tramo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9).
Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela a pocos kilómetros.
Vialidad Nacional trabaja en la reconstrucción de la estructura, luego de demoler y retirar la losa superior dañada. Según lo previsto por el organismo, se busca restablecer el paso vehicular durante noviembre.
Descarrilo el tren a la altura de Facundo Zuviria
Se encuentra cortado el tramo desde San Jerónimo hasta Saavedra