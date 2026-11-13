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En Vivo Viernes 13 de noviembre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:00 / Vie. 13.11.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Continúan los cambios en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos.

En Santo Tomé, el tránsito que habitualmente utiliza el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

06:59 / Vie. 13.11.2026

RP 1 – Norte provincial

La crecida del río Paraná genera condiciones que requieren especial precaución para circular por la Ruta Provincial 1.

En distintos sectores, vecinos y productores trasladan ganado ante el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones.

06:59 / Vie. 13.11.2026

RN A012 – Ricardone

Se mantiene el corte total para todo tipo de vehículos en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial.

Los desvíos están dispuestos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar la señalización y prever demoras.

06:46 / Vie. 13.11.2026

RN 178 – Armstrong

Continúan los trabajos de reconstrucción de una alcantarilla a la altura de Armstrong, por lo que permanece interrumpida la circulación en el tramo comprendido entre la autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9).

Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela a pocos kilómetros.

Vialidad Nacional trabaja en la reconstrucción de la estructura, luego de demoler y retirar la losa superior dañada. Según lo previsto por el organismo, se busca restablecer el paso vehicular durante noviembre.

06:45 / Vie. 13.11.2026

Descarrilo el tren a la altura de Facundo Zuviria

Se encuentra cortado el tramo desde San Jerónimo hasta Saavedra

06:37 / Vie. 13.11.2026

Balizamiento

En Autopista Santa Fe - Rosario en el Km 06, altura Capitán Bermúdez - Sentido a Rosario. Camión balizado por avería mecánica.

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