En el Concejo de Santa Fe se sanción un proyecto de comunicación por el cual el Cuerpo legislativo le solicitó al municipio que gestione ante el Gobierno provincial la remisión de información sobre el impacto actual y proyectado de la reducción en la provisión de medicamentos a través del Programa Nacional Remediar.
Menos medicamentos: el Concejo pidió saber cómo impactará en Santa Fe el recorte del plan Remediar
Expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional. Se requirió información sobre cuántos tratamientos médicos se verán comprometidos. El bloque de La Libertad Avanza votó en contra, pero fundamentó esa decisión.
El Programa Remediar fue implementado en 2002 por el Ministerio de Salud de la Nación de ese entonces, y constituyó durante más de dos décadas una herramienta que garantizó el acceso gratuito y equitativo a medicamentos esenciales a las personas que concurren al sistema público de salud de las provincias.
Como se sabe, el Gobierno nacional reformuló y redujo al mínimo el Programa Remediar a través de la Resolución 1477/2026 del Ministerio de Salud, del 16 de octubre pasado, reemplazando el listado de medicamentos esenciales por un nuevo esquema mucho más acotado.
Con todo, se eliminó el listado anterior de 128 medicamentos gratuitos (que incluía antibióticos, anticonceptivos, tratamientos para diabetes, asma e hipotiroidismo). Remediar quedó reducido a sólo 6 medicamentos orientados a la prevención y tratamiento de enfermedades cardiovasculares.
Esta quita desde la administración central se trasladará, seguramente, en una mayor la producción de medicamentos a cargo de las jurisdicciones provinciales. En rigor, la ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, manifestó recientemente su preocupación por el futuro de este programa nacional de provisión de medicamentos.
La funcionaria sostuvo que la administración provincial ya trabaja para asegurar la disponibilidad de medicamentos para la población santafesina. Y aseguró que ante este escenario, la Provincia proyectó una inversión superior a los $65.000 millones en 2026 para compensar las quitas desde Nación.
Preocupación
La cuestión central de esta reducción de un programa nacional de medicamentos es cuántos pacientes -sobre todo, aquellos que padecen enfermedades crónicas- que se atienden en el sistema público verán resentidos sus tratamientos prolongados en el tiempo, si es que no acceden a la medicación.
Quien impulsó esta resolución fue el concejal radical Julián Martínez (Interbloque “Unidos”). Acompañaron con el voto sus pares de sector político y parte de la oposición (como el PJ y Mesas de Trabajo), excepto el bloque de La Libertad Avanza (LLA), que dejó constancia de su voto negativo (ver más abajo, Fundamento).
Dio algunos datos: “En 2024, 2 millones de tratamientos se podían hacer a partir de lo que abastecía el programa Remediar. En el año 2026, sólo en el primer cuatrimestre -de acuerdo al último recorte de información que tenemos-, se cubrieron apenas 175.000 tratamientos. El recorte que ha sufrido la provincia ha sido drástico”.
“Observamos con preocupación el impacto negativo que genera esta situación, que es elemental porque toca de lleno a la salud y a la posibilidad de que los santafesinos puedan acceder a medicamentos esenciales para tratamientos básicos. Estamos hablando de antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, etcétera”, insistió Martínez.
Para el edil, es una situación que además demanda “explicar también cómo desde la provincia, con un esfuerzo importante de los recursos de todos, se intenta garantizar no sólo el acceso a medicamentos esenciales, sino también robustecer un sistema de salud que se ve naturalmente perjudicado por estos recortes”.
En esta línea, refirió que desde el gobierno provincial los movimientos asistenciales realizados fueron 250.000 en el 2023. “Y en estos 10 meses que llevamos de 2026, estamos en casi 500.000. Se duplicó la capacidad de brindar movimientos asistenciales médicos en base a cómo se han invertido los recursos provinciales”.
“No es que somos mendigos de recursos ajenos -aclaró-; simplemente estamos intentando abonar la idea de que los recursos que tienen que regresar a nuestra provincia deben ir en dirección o estar en consonancia con lo que aportamos y lo que producimos como habitantes de este país”, enfatizó el concejal radical.
Fundamento
El libertario Pablo Mussio justificó el voto negativo a esta comunicación desde el bloque de LLA, al considerar que desde el Gobierno nacional se tomó esta medida (sobre el plan Remediar) porque “se realizó una auditoría y se encontró que solamente un 10% de los dispensarios estaba reportando efectivamente qué se hacía con los botiquines”.
“Solo un 10%... -enfatizó-. A eso se suma una gran cantidad de denuncias por irregularidades: estos medicamentos al final del día terminaban quizás vendiéndose ilegalmente. Si hay un programa que solamente está mostrando un 10% de efectividad, no tiene ningún sentido mantenerlo”, fue su consideración final.