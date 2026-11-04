Sin votos de rechazo, con la abstención del bloque Somos Vida, la Cámara de Diputados de Santa Fe votó una declaración expresando "preocupación ante la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Programa Remediar" al que definió como "una política pública fundamental para garantizar el acceso a medicamentos esenciales".
Santa Fe duplicó las compras de medicamentos para suplir el Remediar
Las cifras globales la expuso la diputada radical Di Stefano. La Cámara Baja manifestó la preocupación ante la decisión del gobierno nacional de eliminar el programa de provisión de botiquines de remedios para los centros primarios de salud.
Advirtió que la interrupción "pone en riesgo la continuidad de tratamientos indispensables y profundiza las desigualdades en el acceso al derecho a la salud de la población".
La Cámara tomó el proyecto de la ex ministra de Salud y hoy diputada justicialista Sonia Martorano y lo hizo suyo. Había proyectos en términos similares de Varinia Drisun (PS) y de Verónica Baró Graf (100% Santafesino). Pero desde el oficialismo, sumó su voz con datos, la jefa de la bancada radical, Silvana Di Stefano. "La retirada del gobierno nacional de la política de medicamentos hizo que Santa Fe invirtiera $18.800 millones en 2024; 27.900 en 2025 y terminará este año con 55.000 millones", destacó.
Para Martorano, , la decisión del gobierno nacional de eliminar el Programa Remediar y sustituirlo por un Plan Nacional de Salud Vascular, "es una modificación que limita el alcance de una política sanitaria fundamental para garantizar el acceso a medicamentos esenciales y que amenaza con agravar las dificultades que enfrentan miles de personas para sostener sus tratamientos".
El Remediar fue creado en el año 2002. Para la ex ministra "constituyó durante más de dos décadas una herramienta central de la política sanitaria nacional. A través de la provisión de medicamentos esenciales a centros de atención primaria de todo el país, permitió que las personas que recurren al sistema público de salud pudieran acceder a los tratamientos indicados sin que su situación económica determinara la posibilidad de recibirlos. Su importancia radicaba no solamente en la entrega de medicamentos, sino también en la continuidad de la atención: posibilitaba que una consulta médica tuviera como resultado el tratamiento correspondiente, incluso cuando el paciente no contaba con recursos para adquirirlo", explicó. "Era la farmacia del barrio", comparó.
El pase del Remediar al plan únicamente de enfermedades vasculares significó que se pasó de 128 medicamentos a 6 principios activos. Entre los medicamentos que dejaron de estar incluidos en el nuevo listado se encuentran la amoxicilina, la metformina, levotiroxina, salbutamol, así como aquellos destinados al tratamiento de alergias, infecciones por hongos y otras condiciones de salud, incluidos tratamientos vinculados con la salud sexual y reproductiva.
Martorano aclaró que se fue debilitando el programa en los últimos años. "El presupuesto del Programa Remediar registró una caída del 72 % en términos reales entre 2023 y 2026, mientras que la cantidad de tratamientos dispensados descendió de 37,1 millones en 2022 a 14,1 millones en 2025".
Además no dejó de mencionar el acuerdo político sanitario santafesino en términos de salud pública, especialmente en atención primaria como puerta de acceso al sistema y también las implicancias de los recortes dispuestos por Nación.
"Compartimos la preocupación, la comparte el gobernador" dijo Di Stéfano. Recordó los planteos que viene haciendo la ministra Silvia Ciancio sobre los recortes que se aplican en programas de salud desde Nación.
"En Santa Fe hay una estrategia que permite sostener la provisión de medicamentos frente al ajuste nacional. Nos hicimos cargo de compras planificadas" agregó la radical para luego marcar que en 2024 el presupuesto para la compra de $18.800 millones; en 2025 de $27.900 millones y para fin de año ya se proyecta superar los $55.000 millones. También mencionó que las compras unificadas de remedios permitió adquirir con una diferencia del 87% en el precio del mostrador de la farmacia.