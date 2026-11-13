Legislatura de Santa Fe

Senadores reclaman que la Nación subsidie el boleto en las provincias

Solo porteños y bonaerenses del conurbano tienen ayudas de la Casa Rosada que abaratan su tarifa de colectivos. Con los impuestos nacionales al combustible, las pagan todos los argentinos. Un llamado en la Legislatura de Santa Fe a asumir una posición más firme en el Congreso.