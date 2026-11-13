Una declaración aprobada por la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe se dirige al Congreso de la Nación para que sea creado "un Fondo de Compensación destinado a los sistemas de Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País", que deje de discriminar al interior del país respecto de porteños y bonaerenses.
Senadores reclaman que la Nación subsidie el boleto en las provincias
Solo porteños y bonaerenses del conurbano tienen ayudas de la Casa Rosada que abaratan su tarifa de colectivos. Con los impuestos nacionales al combustible, las pagan todos los argentinos. Un llamado en la Legislatura de Santa Fe a asumir una posición más firme en el Congreso.
La posición política de los senadores provinciales fue votada por unanimidad y sobre tablas. Contiene un extenso texto declarativo que no deja lugar a dobles interpretaciones al reclamar a los legisladores de las jurisdicciones afectadas una posición política más firme.
La minuta fue presentada por el senador por Rosario, Ciro Seisas, y debe ser interpretada como una manera más de queja ante las autoridades nacionales, por una desigualdad que sienten en sus bolsillos los usuarios del transporte público por colectivos en casi todo el país.
El texto aprobado pide que ese fondo compensador sea debatido dentro de la Ley de Presupuesto de la Nación para 2027 y que "garantice una asignación por pasajero transportado equivalente a la reconocida por el Estado Nacional a las líneas de jurisdicción nacional que prestan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".
Asimismo, "se solicita que se incorpore un mecanismo de actualización y equiparación automática que asegure que todo refuerzo de fondos, incremento de compensaciones o reconocimiento de diferencias de recaudación que se disponga en beneficio de los servicios del AMBA, tenga su correlato proporcional para los sistemas de transporte público del interior del país".
"Del mismo modo -sigue la declaración-, esta Cámara vería con agrado que el Honorable Congreso de la Nación promueva el tratamiento y la aprobación de una ley especial que modifique el régimen de distribución de los recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, creado por la Ley Nacional N° 23.966"
Y que así establecer que "una proporción de su recaudación sea coparticipada y destinada específicamente al financiamiento de los sistemas de transporte público de pasajeros del interior del país, de conformidad con las disposiciones del artículo 75, incisos 2 y 3, de la Constitución Nacional".
En los considerandos, Seisas recuerda que en otras oportunidades el cuerpo de 19 bancas se ha expresado frente al trato desigual que sufren las provincias, e impacta en una tarifa mucho más cara que en el principal aglomerado urbano del país.
Se agrega aquí un gráfico del Reporte de Tarifas y Subsidios correspondiente a octubre de este año que elabora el Instituto Interdisciplinario de Economía Política formado por la Universidad Nacional de Buenos Aires y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Resolución nacional
Advierte que "en las últimas semanas, la Secretaría de Transporte de la Nación aprobó, mediante la Resolución N° 80/2026, una nueva actualización de las compensaciones tarifarias para las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el AMBA", dice.
Y aclara: "Su propósito declarado es mantener sin cambios la tarifa de esas líneas, mientras la mayoría de las ciudades del interior se ven obligadas a aumentar su boleto".
"Según los datos difundidos por los intendentes de las principales ciudades del interior, de cada siete pesos que el Estado Nacional destina a subsidiar el transporte por colectivo, seis se dirigen al AMBA У apenas uno se reparte entre todo el resto del país".
"Lo que el AMBA percibe en dos meses equivale a lo que recibe todo el interior a lo largo de un año, y la compensación por pasajero en el área metropolitana resulta hasta dieciocho veces superior a la que llega a un usuario del interior", describe.
En el surtidor
Los subsidios al transporte de pasajeros se sostienen, en parte, con la recaudación del impuesto a los combustibles, "que pagan todos los argentinos en cada surtidor del país", subraya el senador del sector de Creo, dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe.
Por ese motivo "presentamos en esta misma Cámara un proyecto de ley (Expediente N° 52997-UCSFL) que propone obligar a las estaciones de servicio de la Provincia de Santa Fe a exhibir el desglose de los tributos que integran ese precio. El propósito principal es que cada ciudadano sepa cuánto tributa en cada carga y a qué nivel de gobierno corresponde cada componente".
La Liga de Intendentes sostiene que "más del 32% del precio de cada litro corresponde а impuestos nacionales. Sin embargo, los gobiernos subnacionales reciben apenas el 10,4% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles".
"Los usuarios santafesinos financian así, en cada surtidor, un sistema de compensaciones al transporte del que han sido excluidos desde la eliminación del Fondo Compensador del Interior. Mientras tanto, esos recursos siguen sosteniendo las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires", señala el autor de la declaración.
La síntesis es obvia: compensaciones exclusivas para una determinada región del país, mientras se reducen o suprimen para el resto de las jurisdicciones, sostiene el legislador.
La práctica del gobierno nacional "se aparta de los principios de equidad, igualdad de trato y equilibrio federal que deben orientar la distribución de los recursos nacionales", abunda. Lo propuesto evitaría "privilegios o discriminaciones territoriales".