Tarifas residenciales

Intendentes bonaerenses buscan amparo judicial para no perder los subsidios al gas por zona fría

Bahía Blanca, el Partido de la Costa y Tres Arroyos ya anunciaron que, como varias defensorías del pueblo provinciales, recurrirán a los tribunales para impugnar la norma sancionada por el Congreso que producirá aumentos de hasta el 40%.