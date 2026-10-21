El intendente de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca primero, su par de Tres Arroyos luego y el del Partido de la Costa en las últimas horas han anunciado que recurrirán a los tribunales para solicitar amparos ante los efectos de la Ley Nacional 27.828 que excluyó a sus habitantes del régimen de subsidios por Zona Fría.
Intendentes bonaerenses buscan amparo judicial para no perder los subsidios al gas por zona fría
Bahía Blanca, el Partido de la Costa y Tres Arroyos ya anunciaron que, como varias defensorías del pueblo provinciales, recurrirán a los tribunales para impugnar la norma sancionada por el Congreso que producirá aumentos de hasta el 40%.
El reclamo de los jefes municipales es similar al de defensorías del pueblo de provincias afectadas que también preparan demandas ante tribunales frente a la posibilidad de que la quita de esas ayudas nacionales impliquen aumentos estimados en hasta el 40% para los hogares.
Como se sabe, el Congreso sancionó esa norma en septiembre y el pasado 13 del corriente mes, fue promulgada por el Gobierno Nacional con lo que está vigente. Se trata de la norma que priva a la ciudad de Rosario y otros departamentos del sur de la Provincia de Santa Fe de esa rebaja en las tarifas que regía desde 2021.
En todo el país, unos 4 millones de usuarios fueron excluidos de esas ventajas en las boletas de gas natural y de ellos más de medio millón son santafesinos. La enorme mayoría de los afectados se encuentra en la provincia de Buenos Aires, donde se ha comenzado a optar por la vía judicial.
En ese sentido, el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal, acompañado por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella.
La presentación busca impedir que la ciudad pierda el descuento y solicita suspender los efectos de la nueva legislación mientras se resuelve la cuestión de fondo.
Uno de los principales argumentos es que las condiciones climáticas que justificaron la incorporación de Bahía Blanca al régimen de Zona Fría no cambiaron. Para respaldar esa posición, el municipio incorporó estudios técnicos que comparan las temperaturas locales con las de otras ciudades que conservarán el beneficio.
El reclamo también plantea posibles vulneraciones a principios constitucionales como la igualdad, la razonabilidad y la no discriminación.
Con argumentos similares, el intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate remarcó además que no corresponde limitar una compensación originada por causas ambientales a través de esquemas de segmentación por ingresos económicos, y anunció que tomará el mismo camino.
Por último, el intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, confirmó que como sus pares mencionados realizará una presentación judicial contra la quita del beneficio y advirtió que la modificación podría afectar a unas 30.000 familias del distrito.
En la presentación que ya formuló Bahía Blanca se pone el acento en la eliminación de la bonificación para clubes, entidades intermedias, asociaciones civiles sin fines de lucro y centros comunitarios que hasta ahora contaban con una tarifa protegida para sostener su funcionamiento social y deportivo.
Defensorías
Los defensores del pueblo de todo el país solicitaron al Ministerio de Economía de la Nación y a la Secretaría de Energía que revisen su política tarifaria de los servicios públicos, en particular, la de la energía eléctrica, con criterios que contemplen la capacidad de pago de los hogares.
En un pronunciamiento reciente, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que reúne a las Defensorías del Pueblo provinciales, municipales y especializadas de la República Argentina, se refirió también a la quita de subsidios para energía eléctrica y gas natural.
Además, reclamó a la Secretaría de Energía de la Nación que "publique información desagregada por provincia sobre el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados: hogares inscriptos, beneficiarios, hogares excluidos y motivo de exclusión, bonificación efectivamente aplicada y recursos transferidos".