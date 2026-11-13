En el barrio Noreste

Avanza la infraestructura sanitaria en Humboldt con una nueva obra de cloacas

La obra contempla la extensión de la red colectora, la construcción de un pozo de bombeo y un sistema de impulsión para incorporar al servicio a un sector que hasta el momento no contaba con cloacas. El proyecto se concretará mediante un esquema de trabajo conjunto entre la Comuna, los vecinos y un aporte de materiales gestionado ante el Gobierno provincial.