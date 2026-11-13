La localidad de Humboldt puso en marcha una nueva obra de infraestructura sanitaria en el barrio Noreste, donde comenzaron los trabajos para ampliar la red colectora cloacal.
Avanza la infraestructura sanitaria en Humboldt con una nueva obra de cloacas
La obra contempla la extensión de la red colectora, la construcción de un pozo de bombeo y un sistema de impulsión para incorporar al servicio a un sector que hasta el momento no contaba con cloacas. El proyecto se concretará mediante un esquema de trabajo conjunto entre la Comuna, los vecinos y un aporte de materiales gestionado ante el Gobierno provincial.
El proyecto incluye la construcción de un pozo de bombeo y un sistema de impulsión, componentes necesarios para extender el servicio a un sector que hasta ahora no disponía de conexión a la red.
La intervención forma parte de un conjunto de obras que la Comuna viene desarrollando y planificando para ampliar los servicios públicos, mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de distintos sectores de la localidad.
La concreción de estos trabajos responde a una demanda de los vecinos que llevaba varios años sin encontrar una solución. Para avanzar, se estableció un esquema de participación conjunta entre la administración comunal y los frentistas beneficiados, mientras que parte de los materiales necesarios serán adquiridos con recursos gestionados ante el Gobierno de Santa Fe.
Una obra que permitirá extender el servicio sanitario
El proyecto contempla tres componentes principales: la ampliación de la red colectora cloacal, la construcción de un pozo de bombeo y la instalación de un sistema de impulsión. Esta infraestructura permitirá resolver las condiciones técnicas necesarias para incorporar al servicio a las viviendas del barrio Noreste.
La iniciativa había atravesado una etapa de reestructuración debido a las dificultades para encontrar un terreno disponible donde instalar la estación de bombeo prevista en el diseño original.
De acuerdo con lo explicado anteriormente por el presidente comunal, Martín Quiroz, a El Litoral se trabajó en una alternativa técnica que permitiera ubicar el equipamiento de manera subterránea en un espacio correspondiente al circuito aeróbico, sin interferir con las actividades que se desarrollan en ese lugar.
Con esta adecuación, el proyecto pudo avanzar hacia su etapa de ejecución y dar respuesta a una necesidad de infraestructura sanitaria pendiente en ese sector de Humboldt.
Financiamiento compartido y aporte provincial
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el esquema de financiamiento. La obra se lleva adelante mediante un esfuerzo conjunto entre la Comuna de Humboldt y los vecinos beneficiarios, bajo la modalidad de contribución por mejoras.
A este mecanismo se suma el aporte provincial destinado a la adquisición de una parte de los materiales necesarios. Los recursos fueron gestionados por la administración local y se formalizaron a través de un convenio suscripto con el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.
Este acompañamiento permitirá cubrir parte de los insumos requeridos para la ejecución de los trabajos, mientras que los frentistas y la Comuna participan del financiamiento de la intervención.
Se trata de una obra de magnitud, tanto por las características de la infraestructura como por las tareas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema de recolección e impulsión de los efluentes.
Cloacas, pavimento y mejoras en la infraestructura urbana
La ampliación cloacal se suma a otras intervenciones que Humboldt viene desarrollando en materia de infraestructura. Entre ellas se encuentra la pavimentación de calle J.J. Paso, entre Peter Bartning y Santos Viani, en el sector oeste de la localidad.
Los trabajos sobre esa arteria comenzaron luego de la apertura del registro de oposición y del acompañamiento de los frentistas. La intervención comprende la colocación de hormigón y contempla una segunda etapa destinada a incorporar iluminación pública.
De esta manera, las obras en marcha abarcan distintos aspectos de la infraestructura urbana: desde la pavimentación y el alumbrado hasta la extensión de servicios sanitarios.
En ese contexto, el inicio de los trabajos en el barrio Noreste representa un nuevo avance en la ampliación de la cobertura cloacal de Humboldt y en la incorporación de infraestructura básica para acompañar el desarrollo urbano y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.