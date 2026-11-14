Este sábado 14, la ciudad de Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 21° y una máxima de 31°, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Pronóstico
Calor y baja probabilidad de precipitaciones para este sábado en Santa Fe
La capital provincial tendrá una mínima de 21° y una máxima de 31°, con vientos leves del sur y sin ráfagas previstas. Las chances de lluvia disminuirán hacia la tarde.
Las condiciones meteorológicas serán mayormente estables en la ciudad. Crédito: Flavio Raina.
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Durante la mañana, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 10% y el 40%, mientras que por la tarde descenderá al 10%. Hacia la noche, no se esperan lluvias.
En cuanto al viento, durante la mañana soplará del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, intensidad que se mantendrá durante la tarde y la noche. No se esperan ráfagas.
De esta manera, el sábado estará marcado por temperaturas cálidas, con una máxima de 31°, condiciones mayormente estables y baja probabilidad de precipitaciones hacia la segunda mitad de la jornada, de acuerdo con el SMN.
Se prevé una jornada con temperaturas de hasta 31°. Crédito: Flavio Raina.
Pronóstico extendido
- Para el domingo 15, se espera una mínima de 20° y una máxima de 29°. No se prevén precipitaciones durante el día, aunque por la noche la probabilidad será de entre el 0% y el 10%.
- El lunes 16 tendrá una mínima de 20° y una máxima de 28°. No se esperan lluvias durante la mañana, mientras que por la tarde y la noche la probabilidad de precipitaciones será de entre el 10% y el 40%.
- Finalmente, el martes 17 se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 27°. No se esperan precipitaciones durante toda la jornada.
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