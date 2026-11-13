El río Paraná ya se ubica en 5.60 metros de altura en el puerto de la ciudad de Santa Fe, en base a la más reciente medición.
El río Paraná se ubica en 5.60 metros de altura en el puerto de Santa Fe
A las 18 horas se publicó el más reciente informe de la Prefectura Naval Argentina que posiciona la medición a 10 centímetros del nivel de evacuación.
A las 18 horas se publicó el más reciente informe de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que posiciona la medición a 10 centímetros del nivel de evacuación.
El registro previo de las 16 horas reflejaba una altura de 5.58 metros, 0.10 por encima de las 24 horas previas, continuando el incremento notorio de la última semana.
Cabe recordar que el nivel de alerta de 5.30 metros ya fue superado y el nivel de evacuación establecido es el de 5.70 metros.
Cuánto llovió este viernes en Santa Fe
En base a datos de lluvia del día viernes 13 de noviembre de 2026, hasta las 18:45 horas, recopilados por la Red de Estaciones Meteorológicas de la Municipalidad de Santa Fe, estas son las mediciones:
- Los Polígonos: 0,75 mm
- Centro: 3,75 mm
- Deleg. Alto Verde: 5,75 mm
- CIC F. Zuviría: 1,75 mm
Además, se registró intensidad máxima de viento de 27,00 mm/h en Deleg. Alto Verde, a las 17:15 hs.
Respecto a la ráfaga de viento, la máxima fue de 48,9 Km/h de dirección Sudeste (SE) en Deleg. Alto Verde a las 17:55 hs.
Qué significa superar el nivel de evacuación
Superar el nivel de evacuación significa que la altura del río alcanzó un umbral crítico en el que el agua deja de afectar únicamente zonas bajas o ribereñas no urbanizadas y comienza a comprometer áreas pobladas, viviendas, caminos de acceso y servicios básicos, haciendo insegura la permanencia de las personas en esos sectores.
Tanto el Instituto Nacional del Agua (INA) como la Prefectura Naval Argentina (PNA) utilizan esta misma escala de referencia para cada puerto, aunque cumplen roles distintos dentro del sistema de monitoreo.
Cada localidad tiene valores propios fijados en metros según su topografía y sus obras de defensa. Por ejemplo, en el Puerto de Santa Fe, el alerta es a los 5,30 m y la evacuación a los 5,70 m; en Rosario, son 5,00 m y 5,30 m.
El nivel de Evacuación Indica que el desborde o la presión del agua sobre las defensas y desagües ya representa un riesgo directo para la población asentada en zonas vulnerables o sin terraplenes. En esta instancia suelen cortarse vías de comunicación, interrumpirse el suministro eléctrico por seguridad y dificultarse el escurrimiento de lluvias locales.
En términos operativos, superar esta marca en el hidrómetro constituye una categoría técnica hidrométrica y no implica por sí sola un desalojo automático de toda la ciudad. Es la señal formal que habilita a Defensa Civil y a los gobiernos locales a ejecutar los protocolos de traslado preventivo o asistido de las familias ubicadas en las cotas más bajas.