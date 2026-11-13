Inestabilidad y tormentas

Alerta naranja y avisos a corto plazo por temporales, ráfagas y granizo en Córdoba, San Luis y La Pampa

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias detectadas por radar para el sur cordobés y el este puntano. Se registraron imponentes embudos de viento en Tosquita y sobre la Ruta 7, además de tormentas severas en territorio pampeano.