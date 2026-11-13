Una jornada de extrema inestabilidad climática afecta este viernes al centro del país, dejando a su paso severos temporales con intensas ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo en distintos puntos de las provincias de Córdoba, San Luis y La Pampa.
Alerta naranja y avisos a corto plazo por temporales, ráfagas y granizo en Córdoba, San Luis y La Pampa
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias detectadas por radar para el sur cordobés y el este puntano. Se registraron imponentes embudos de viento en Tosquita y sobre la Ruta 7, además de tormentas severas en territorio pampeano.
Ante la peligrosidad de los eventos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta de nivel naranja y una serie de Avisos a Corto Plazo (ACP) basados en detecciones de radares meteorológicos. Advirtieron por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo.
Embudos de viento en el sur cordobés
En la provincia de Córdoba, vecinos de la localidad de Tosquita (departamento Río Cuarto) fueron sorprendidos pasado el mediodía por el desarrollo de una imponente columna de viento en zona rural.
De acuerdo con reportes de especialistas meteorológicos, se trató de un fenómeno atmosférico de rápido desarrollo que suele presentar menor intensidad que las grandes tormentas severas. Afortunadamente, hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas heridas en la población, aunque la atmósfera continúa muy inestable hacia la noche.
Una situación similar se vivió en territorio puntano, donde automovilistas que circulaban por la Ruta Nacional N.º 7 —en el tramo que conecta la capital de San Luis con Villa Mercedes— registraron el desplazamiento de otro remolino de viento sobre los campos linderos a la traza vial.
Temporal en La Pampa
El avance del frente de tormenta también golpeó con fuerza a La Pampa. En la localidad de Agustoni, distintos registros fílmicos dieron cuenta de la violenta llegada del temporal durante este viernes, marcado por ráfagas que redujeron drásticamente la visibilidad en pocos minutos.
En tanto, el monitoreo meteorológico mantiene especial atención sobre el sudeste cordobés, particularmente en las inmediaciones de Marcos Juárez y el corredor de la autopista Rosario-Córdoba. En ese sector se detectó el desarrollo de una celda convectiva de alta peligrosidad con rotación en su núcleo y condiciones propicias para la caída de granizo de gran tamaño y vientos destructivos.
Zonas bajo Aviso a Corto Plazo (ACP) del SMN
Durante la tarde de este viernes 13 de noviembre, el organismo oficial renovó sucesivos avisos a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y caída de granizo para los siguientes departamentos:
- Córdoba: Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto y General Roca.
- San Luis: Coronel Pringles y General Pedernera.
Medidas de protección recomendadas
Ante la vigencia de los alertas y avisos detectados por radar, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de pautas preventivas para la población de las áreas afectadas:
- Resguardo: Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. Si se encuentra al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio o vehículo cerrado, y evitar refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- En el hogar: Cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos exteriores que puedan ser arrastrados por el viento. Desconectar los electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua y evitar el uso de teléfonos con cable.
- En la vía pública y espacios abiertos: Alejarse de zonas inundables y no ingresar ni circular por calles anegadas. Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades locales.