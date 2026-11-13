El jueves por la tarde

Un temporal en Salta dejó 150 heridos, techos volados y daños en viviendas y escuelas

La tormenta afectó principalmente a Embarcación y Senda Hachada, en el norte provincial. Hubo árboles y postes caídos, calles anegadas y cortes de energía eléctrica. Un niño sufrió un traumatismo de cráneo grave y fue trasladado a un hospital de mayor complejidad.