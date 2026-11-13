Un fuerte temporal de lluvia, viento y actividad eléctrica afectó durante la tarde del jueves 12 de noviembre a localidades del norte de Salta y provocó daños en viviendas, comercios y establecimientos educativos.
Un temporal en Salta dejó 150 heridos, techos volados y daños en viviendas y escuelas
La tormenta afectó principalmente a Embarcación y Senda Hachada, en el norte provincial. Hubo árboles y postes caídos, calles anegadas y cortes de energía eléctrica. Un niño sufrió un traumatismo de cráneo grave y fue trasladado a un hospital de mayor complejidad.
El episodio tuvo su mayor impacto en Embarcación, donde alrededor de 150 personas recibieron asistencia médica por lesiones relacionadas con la tormenta. También hubo complicaciones en Senda Hachada, con interrupciones del suministro eléctrico y destrozos en distintos sectores.
Las intensas precipitaciones y las ráfagas provocaron la caída de árboles, postes de media tensión y cables sobre la vía pública. Además, se registraron voladuras de techos, calles anegadas y daños en construcciones particulares. Ante la magnitud de los efectos, las autoridades provinciales y municipales activaron un operativo de emergencia para atender a los vecinos y evaluar las consecuencias del fenómeno.
Más de 150 personas recibieron atención médica y un niño fue trasladado
El hospital San Roque de Embarcación recibió a unas 150 personas con distintas lesiones ocasionadas por el temporal. La demanda obligó al sistema sanitario provincial a reforzar las guardias con profesionales médicos y ambulancias provenientes de otras localidades, entre ellas Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán.
Entre los pacientes asistidos hubo personas con fracturas y heridas cortantes, principalmente en brazos y piernas. Cuatro pacientes con lesiones traumatológicas quedaron bajo evaluación para determinar la necesidad de derivaciones, mientras que otros cuatro presentaban heridas que requerían atención médica.
Uno de los casos de mayor complejidad fue el de un niño que sufrió un traumatismo encéfalo craneano grave. Debido a la gravedad del cuadro, fue trasladado en código rojo al hospital de Orán, donde recibió atención especializada.
El operativo sanitario se desarrolló en coordinación con las autoridades provinciales, que dispusieron recursos adicionales para responder a las consecuencias de la tormenta y garantizar la atención de los afectados.
Suspendieron las clases y trabajan para recuperar los servicios
Los daños también alcanzaron a distintos establecimientos educativos. La caída de árboles y las afectaciones en la infraestructura escolar llevaron a las autoridades a suspender las clases en las instituciones comprometidas, mientras equipos de Supervisión y Mantenimiento Escolar realizan relevamientos para determinar las condiciones de los edificios.
Una vez completadas las inspecciones, los directivos deberán organizar planes para recuperar los contenidos que no puedan dictarse durante la interrupción de las actividades.
En paralelo, el Comité de Emergencia Climática desplegó equipos de Desarrollo Social, Defensa Civil y otras áreas provinciales para asistir a las familias damnificadas.
Las tareas incluyen recorridas por los barrios, relevamientos de viviendas y organización de ayuda para quienes sufrieron voladuras de techos y otros daños materiales. También se evalúa la necesidad de disponer espacios para alojar a personas que no puedan permanecer en sus hogares.
En materia energética, la empresa EDESA informó que las lluvias y los fuertes vientos ocasionaron daños en instalaciones de media tensión y provocaron interrupciones del servicio en Embarcación y Senda Hachada. Cuadrillas técnicas trabajan en las reparaciones para recuperar el suministro.
Mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía una alerta amarilla por tormentas y ráfagas para el departamento General José de San Martín, donde se encuentran las localidades afectadas.