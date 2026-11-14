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Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo

La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 14 de noviembre.

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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Sant﻿a Fe

08:00 - 09:00 Colodrero, Zenteno, Vittori y 9 de Julio

08:00 - 10:00 French, Pavón, Italia y Echagüe

10:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Chacabuco, Belgrano y M. Candioti

Santo Tomé

08:00 - 09:00 Complejo habitacional Dos Lagunas

Sauce Viejo

14:00 - 17:00 Colectora norte del Parque Industrial hasta calle 5 y hacia el río

Recreo

07:00 - 09:00 Barrios: Cazadores, Astorino y Parque

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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