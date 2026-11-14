Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este sábado en diferentes zonas.
Por la mañana
Cortes de luz programados para este sábado en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo
La Empresa Provincial de la Energía informo la lista de tareas previstas para este 14 de noviembre.
Imagen ilustrativa.
El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y Recreo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
Cortes programados
Santa Fe
08:00 - 09:00 Colodrero, Zenteno, Vittori y 9 de Julio
08:00 - 10:00 French, Pavón, Italia y Echagüe
10:00 - 12:00 Bv. Gálvez, Chacabuco, Belgrano y M. Candioti
Santo Tomé
08:00 - 09:00 Complejo habitacional Dos Lagunas
Sauce Viejo
14:00 - 17:00 Colectora norte del Parque Industrial hasta calle 5 y hacia el río
Recreo
07:00 - 09:00 Barrios: Cazadores, Astorino y Parque
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.
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